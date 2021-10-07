“تفعيل” ssoidp.gov.ps رابط تسجيل تصاريح العمل بمنطقة الخط الأخضر عبر وزارة العمل

ssoidp.gov.ps رابط تسجيل تصاريح العمل والذي قامت وزارة العمل في قطاع غزه بتفعيل رابط تسجيل بوابة الدخول الموحدة للفلسطينيين من فئة العمال للحصول على تصريح للعمل بمنطقة الخط الأخضر، الأراضي المحتلة، والذي يتم فيها توفير فرص للعمل المؤقت للقضاء على نسب البطالة المتزايدة داخل القطاع في الشهور الأخيرة.

وزارة العمل في قطاع غزه

تقوم وزارة العمل في القطاع باستقبال بيانات العاطلين من كل من الخريجين وأصحاب الحرف والمهن المطلوبة، وذلك لتوفير فرص العمل المناسبة كوظائف دائمة أو مؤقتة، كما أعلنت الوزارة ضرورة تسجيل الجميع على بوابة الدخول الموحدة للتعرف على نسب البطالة والمؤهلين للعمل من الطاقة البشرية بالقطاع، كما دعت الوزارة المسجلين مسبقا بالبوابة أن يقوموا بالدخول من جديد لتحديث بياناتهم فيها، وخاصة تحديث أرقام الهواتف النقالة لتيسير التواصل.

الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل

قامت غرفة التجارة والصناعة بالقطاع بالسماح بتسجيل طلبات العمل من العمال الفلسطينيين في كل من دولة إسرائيل والضفة الغربية، وذلك بالاتفاق بين عدد من الهيئات والوزارات، وزارة لشؤون المدنية بالقطاع، وتستقبل الوزارة أكثر من 10 آلاف طلب للعمل من العمال، بما يدل على ارتفاع نسب البطالة بين سكان القطاع التي أصبحت تتجاوز 65% ويتاح لهم الحصول على 2600 تصريح عمل لجميع مناطق القطاع.

أن يكون القادم للعمل من المتزوجين.

يكون السن للمتقدمين من 26 عام وحتى 60 عام.

يجب ألا يكون من فئة الموظفين.

يكون الحصول على لقاح كرونا من شروط التسجيل.

لا يجوز تسجيل المرأة.

شروط الحصول على تصاريح العمل الجديدةخطوات ssoidp.gov.ps رابط تسجيل تصاريح العمل بمنطقة الخط الأخضر

يجب أن يكون لجميع الباحثين عن العمل بالقطاع والطاقة البشرية العاملة من خريجي المدارس والجامعات وأيضا العمال وأصحاب الحرف حساب خاص على بوابة العمل الموحدة للقطاع، حيث يكون على الجميع التسجيل وتحديث بيانات الهاتف النقال لتيسير التواصل معه فيما بعد، ويتم توفير العديد من فرص العمل وفق عدد من الخطوات: