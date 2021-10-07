“التحدي” موعد مباراة عمان وأستراليا في تصفيات كأس العالم القنوات الناقلة مباراة عمان واستراليا اليوم

عشاق الساحرة المستديرة في سلطنة عمان أنتم على موعد مع مباراة الحلم، حينما يحين موعد مباراة عمان وأستراليا اليوم في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السلطنة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل، لحساب المجموعة الثانية التي تضم 6 منتخبات أسيوية هم ” أستراليا، عمان، السعودية، اليابان، فيتنام، الصين” قبل هذا اللقاء يحتل المنتخب الأسترالي قمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع السعودية ولكن فارق الأهداف في صالح أستراليا، بينما الفريق العماني يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، حصدهم من الفوز في الجولة الماضية على المنتخب الياباني مما أعطى للمنتخب العماني دفعة قوية في التصفيات، اللقاء منقول عبر أكثر من قناة فضائية رياضية فسوف تنقل قناة ssc 6 اللقاء، كما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية اللقاء أيضاً على الهواء مباشراً.

موعد مباراة عمان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

18.30 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.30 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.30 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

21.30 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين.

22.30 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

قناة ssc السعودية : تردد 12523 أستقطاب عمودي، ترميز 27500 معامل التصحيح 6/5.

قناة أبوظبي الرياضية : تردد 12226 أستقطاب أفقي، ترميز 27500، معامل التصحيح 6/5.

القنوات الناقلة مباراة عمان وأستراليا اليوممباراة عمان ضد أستراليا اليوم

المباراة اليوم سوف تكون صعبه على المنتخب العماني نظراً لقوة المنتخب الأسترالي، الذي يضم لاعبين على مستوى عالي يلعبون في أكبر الدوريات الأوروبية، والمتطلع للفوز والاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة الثانية لضمان الحصول على إحدى المقعدين الأول أو الثاني المؤهلين مباشراً إلي النهائيات، ومباراة الليلة تقربه بدرجة كبيرة من تحقيق ذالك، أما المنتخب العماني الذي قدم مباراة كبيرة وفاز على اليابان، يحلم بتكرار الفوز على الكانجارو الأسترالي الليلة.

تاريخ مواجهات عمان وأستراليا

التاريخ ينحاز إلي صالح أستراليا فقد تقابل المنتخبين في 9 مواجهات قبل هذا اللقاء، حقق المنتخب الأسترالي الفوز في 5 مباريات، بينما حقق المنتخب العماني الفوز في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات جمعت المنتخبين.

المباراة أستراليا * عمان البطولة الجولة الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر الموعد والتوقيت الخميس الموافق 2021/10/07 الساعة 20.30 بتوقيت القاهرة، 21.30 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب استاد خليفه الدولي بقطر القنوات الناقلة قناة أبوظبي الرياضية، قناة ssc السعودية

بطاقة المباراة