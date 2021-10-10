نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التقديم منحة الزوجة والأبناء في ليبيا والفئات المستحقة للدعم 2021 التسجيل الإلكتروني عبر موقع wcsg.sa.gov.ly في المقال التالي
رابط وخطوات التقديم منحة الزوجة والأبناء في ليبيا تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت بشكل ملحوظ من قبل العديد من الأشخاص في ليبيا للتعرف على طريقة ورابط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء الليبية التي قامتي طرحت الحكومة الوطنية الليبية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي المنحة التي يتم تقديمها إلى فئات معينة من الزوجات في ليبيا لتقدم الدعم المالي تبعا للضوابط والشروط المطلوبة، حيث تتم عملية التسجيل للحصول على المنحة إلكترونيًا من خلال الموقع الذي أعلنت عنه وزارة الشئون الاجتماعية الليبية رسميا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل آلية وخطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا وكذلك التعرف على أهم الفئات المستحقة للمنحة.
رابط وخطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء 2021
وفرت وزارة الشئون الاجتماعية الليبية رابط مباشر يمكن من خلاله التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا، وهي المنحة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للفئات المستحقة لتحسين الدعم المالي الخاص بهم، حيث تتم آلية التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2021 على النحو التالي.
- في البداية يتم الدخول إلى موقع منحة الزوجة والأبناء https://wcsg.sa.gov.ly/.
- يقوم المستفيد بإدخال البيانات الخاصة به بشكل صحيح ودقيق.
- ادخال الرقم الوطني الخاص بالمسجل ومن ثم ادخال رقم القيد.
- كتابة رقم الجوال الخاص بالمستفيد.
- كتابة كود التفعيل الخاص بالمستخدم والذي يتم استلامه من خلال رقم الهاتف.
- يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالزوجة والأبناء بشكل دقيق.
- تحديد المصرف البنكي الخاص بالزوجة والأبناء والمقرر من خلاله استلام المنحة.
- الضغظ على أيقونة تسجيل الطلب.
الفئات المستحقة لمنحة الزوجة والأبناء وزارة الشئون الاجتماعية الليبية 2021
وتعبا لما أقرته وزارة الشئون الاجتماعية الليبية رسميا من الفئات المستحقة للحصول على منحة الزوجة والأبناء فقد جاءت هذه الفئات على النحو التالي.
- يتم منح هذه المنحة الزوجة الليبية المتزوجة من مواطن ليبي وليس لها دخل ثابت بشكل شهري.
- يتم تقديم الدعم أيضا للزوجة الليبية المتزوجة من أجنبي وليس لها مصدر دخل شهري أيضا.
- بالنسبة للأبناء يتم تقدم الدعم للأبناء بشرط ألا يزيد عمرهم عن 18 عام.
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