نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتائج الانتخابات العراقية 2021 عبر المفوضية الانتخابية العليا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الانتخابات العراقية 2021 ، يستمر البحث عن نتائج الانتخابات التشريعية في العراق 2021 بعد إقفال مراكز الاقتراع مساء الأحد عند السادسة مساء(15:00 بتوقيت غرينيتش). كما تم تسجيل نسب كبيرة من الخروقات في مختلف الدوائر الانتخابية، وأكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن اعلان النتائج سيكون في الساعات القليلة القادمة، وتعتبر الانتخابات العراقية 2021 أول انتخابات برلمانية مبكرة تقام بعد عام 2003، حيث عملت الحكومة العراقية على تهيئة جميع الظروف لإجراء انتخابات نزيهة آمنة، ونشر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تغريده على منصة توتر العالمية جاء في مضمونها: ان الحكومة وعدت بانتخابات نزيهة واتمت ذلك مع توفيرها كافة الامكانية للناخبين واللجان الانتخابية.

نتائج الانتخابات العراقية 2021

جرت الانتخابات العراقية اليوم الاحد في ظروف استثنائية صعبة بسبب انتشار فيروس كورنا في كافة المحافظات العراقية. وبعد ان أصدرت الحكومة قانونا انتخابيا جديد يرفع عدد الدوائر. كما يلزم بعملية التصويت الأحادي ويسمح للقوائم الحرة والمترشحين الاحرار إمكانية تصدر المشهد السياسي. ويختار الناخبون في العراق 329 نائبا يمثلونهم على مستوى قبة البرلمان.

نتائج انتخابات العراق 2021

دخلت العديد من الفصائل والحركات في العراق إلى معترك الانتخابات من بينها “حركة حقوق” الجديدة التي تنتمي إلى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذا المسمات بكتائب حزب اللهن كما عرفت الانتخابات التشريعية العراقية مشاركة تحالف “تقدّم” المحسوبة على المناطق السنية، وأكدت منذ قليل جمانة الغلاي الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاحصائيات الخاصة بالانتخابات والتي جاءت كالتالي:

عدد مراكز الانتخابات بلغ 8273 مركزا

مشاركة اكثر من 1249 مراقب دولي

510 اعلامي شاركوا في تغطية حدث الانتخابات

عدد المراقبين المحليين 147152 مراقب ومراقبة

انتخابات العراق

شهدت الانتخابات العراقية التشريعية الأخيرة بعض المشاكل التقنية شملت أعطال في بعض الأجهزة الخاصة بالاقتراع الالكتروني وصعوبات كبيرة في جهاز مسح البصمة إلا انه تم معالجتها في ظرف قياسي، وقد اكد جليل عدنان رئيس المفوضية الانتخابية العراقية العليا انه سيتم اعلان نتائج الانتخابات العراقية 2021 سريعا بمجرد الانتهاء من عمليات الفرز على مستوى كافة الدوائر الانتخابية. التي عرفت مشاركة لم تتخط نسبة المشاركة الـ30% قبل ثلاث ساعات من غلق صناديق الاقتراع.