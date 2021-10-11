“مباراة الأمل” موعد مباراة سوريا ولبنان 2021/10/12 || تصفيات المونديال والقنوات المفتوحة الناقلة

تنتظر جماهير نسور قاسيون ومنتخب الأرز موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة، في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، مباراة البحث عن البطاقة الثالثة التي يتصارع عليها 4 منتخبات عربية، بعد أن أصبح المركزين الأول والثاني شبه محسومين للمنتخبين الإيراني والكوري الجنوبي، يدخل المنتخب السوري صاحب المباراة اللقاء وهو في المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، وكان قد تلقى الهزيمة الثانية له ف المجموعة الجولة الماضية أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد، ويأمل في تحقيق الفوز الأول له في المجموعة على حساب جاره المنتخب البناني، بينما لبنان يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد تقتتين من تعادلين وهزيمة، كانت أخر مبارياته مع المنتخب العراقي وتعادل المنتخبين بدون أهداف، وفيما يلي الموعد وترتيب جدول المجموعة الأولى قبل الجولة الرابعة.موعد ديربي الشام رقم 16 اليوم
مباراة سوريا والمنتخب البناني القادمة هي المباراة رقم 17 للمنتخبين في مختلف البطولات والمباريات الرسمية والدودية، تميل الكفة بقوة نحو منتخب نسور قاسيون الذي فاز في 12 مواجهة، بينما منتخب لبنان فاز في مواجهتين فقط، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين، واللقاء القادم لا يقبل السمة على أثنين.موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة
- 16.00 بتوقيت غرينتش.
- 17.00 بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 18.00 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- 19.00 : بتوقيت سوريا، لبنان، السعودية، العراق.
- 20.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
تنقل جميع مباريات المنتخب السوري عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب السوري، وتنقل المباراة أيضاً على شاشة قناة أبوظبي الرياضية أسيا 1، ولم تحدد القناتين معلقين المباراة حتى الآن وسنوافيكم بأسمائهم فور الإعلان عنهم.التشكيل المتوقع لسوريا ضد لبنان
- حراسة المرمى ” إبراهيم عالمة”.
- خط الدفاع ” سعد أحمد، ثائر كروما، عبد الرحمن وايس، خالد كردواجلي”.
- خط الوسط ” كامل حميشه، زاهر ميداني، فهد اليوسف، محمود المواس”.
- خط الهجوم ” عمر السومة، عمر خربيين”.
- حراسة المرمى ” مصطفى مطر “.
- خط الدفاع ” عباس عاصي، أليكس ملكي، جوان العمري، قاسم الزين”.
- خط الوسط ” فيليكس ملكي، محمد دهيني، سوني سعد”.
- خط الهجوم ” باسل جرادي، حسن معتوق، محمد قدوح”.
صرح نزار محروس المدير الفني لسوريا، أنه سوف يتحدث ويكشف العديد من الخبايا سيكشفها للشارع الرياضي السوري عقب العودة من الأردن، وأني لو مخطأ فسوف يتقدم باستقالتي وأنتقد من جهه أخري السلطات الكورية التي منعت لا عبيه محمد، وإياز، من الدخول بالجواز الأوربي وأيضاً بعد ملعب التدريب الذي يبعد ساعة عن مقر الإقامة.ترتيب جدول المجموعة الأولى قبل الجولة الرابعة
- إيران برصيد 9 نقاط.
- كوريا الجنوبية برصيد 7 نقاط.
- الإمارات برصيد 2 نقطة.
- لبنان برصيد 2 نقطة.
- العراق برصيد 2 نقطة.
- سوريا برصيد نقطة واحدة.
|المباراة
|سوريا * لبنان
|البطولة
|الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم لقارة أسيا
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء القادم 2021/10/12 الساعة 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت سوريا ولبنان
|الملعب
|ملعب الملك عبد الله الثاني
|القنوات الناقلة
|قناة SSC السعودية، قناة أبوظبي أسيا 1.
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تنتظر جماهير نسور قاسيون ومنتخب الأرز موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة، في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، مباراة البحث عن البطاقة الثالثة التي يتصارع عليها 4 منتخبات عربية، بعد أن أصبح المركزين الأول والثاني شبه محسومين للمنتخبين الإيراني والكوري الجنوبي، يدخل المنتخب السوري صاحب المباراة اللقاء وهو في المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، وكان قد تلقى الهزيمة الثانية له ف المجموعة الجولة الماضية أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد، ويأمل في تحقيق الفوز الأول له في المجموعة على حساب جاره المنتخب البناني، بينما لبنان يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد تقتتين من تعادلين وهزيمة، كانت أخر مبارياته مع المنتخب العراقي وتعادل المنتخبين بدون أهداف، وفيما يلي الموعد وترتيب جدول المجموعة الأولى قبل الجولة الرابعة.موعد ديربي الشام رقم 16 اليوم
مباراة سوريا والمنتخب البناني القادمة هي المباراة رقم 17 للمنتخبين في مختلف البطولات والمباريات الرسمية والدودية، تميل الكفة بقوة نحو منتخب نسور قاسيون الذي فاز في 12 مواجهة، بينما منتخب لبنان فاز في مواجهتين فقط، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين، واللقاء القادم لا يقبل السمة على أثنين.موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة
- 16.00 بتوقيت غرينتش.
- 17.00 بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 18.00 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- 19.00 : بتوقيت سوريا، لبنان، السعودية، العراق.
- 20.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
تنقل جميع مباريات المنتخب السوري عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب السوري، وتنقل المباراة أيضاً على شاشة قناة أبوظبي الرياضية أسيا 1، ولم تحدد القناتين معلقين المباراة حتى الآن وسنوافيكم بأسمائهم فور الإعلان عنهم.التشكيل المتوقع لسوريا ضد لبنان
- حراسة المرمى ” إبراهيم عالمة”.
- خط الدفاع ” سعد أحمد، ثائر كروما، عبد الرحمن وايس، خالد كردواجلي”.
- خط الوسط ” كامل حميشه، زاهر ميداني، فهد اليوسف، محمود المواس”.
- خط الهجوم ” عمر السومة، عمر خربيين”.
- حراسة المرمى ” مصطفى مطر “.
- خط الدفاع ” عباس عاصي، أليكس ملكي، جوان العمري، قاسم الزين”.
- خط الوسط ” فيليكس ملكي، محمد دهيني، سوني سعد”.
- خط الهجوم ” باسل جرادي، حسن معتوق، محمد قدوح”.
صرح نزار محروس المدير الفني لسوريا، أنه سوف يتحدث ويكشف العديد من الخبايا سيكشفها للشارع الرياضي السوري عقب العودة من الأردن، وأني لو مخطأ فسوف يتقدم باستقالتي وأنتقد من جهه أخري السلطات الكورية التي منعت لا عبيه محمد، وإياز، من الدخول بالجواز الأوربي وأيضاً بعد ملعب التدريب الذي يبعد ساعة عن مقر الإقامة.ترتيب جدول المجموعة الأولى قبل الجولة الرابعة
- إيران برصيد 9 نقاط.
- كوريا الجنوبية برصيد 7 نقاط.
- الإمارات برصيد 2 نقطة.
- لبنان برصيد 2 نقطة.
- العراق برصيد 2 نقطة.
- سوريا برصيد نقطة واحدة.
|المباراة
|سوريا * لبنان
|البطولة
|الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم لقارة أسيا
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء القادم 2021/10/12 الساعة 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت سوريا ولبنان
|الملعب
|ملعب الملك عبد الله الثاني
|القنوات الناقلة
|قناة SSC السعودية، قناة أبوظبي أسيا 1.
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