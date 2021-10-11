اللوتري الأمريكي 2021 كيفية التسجيل في الوتري الأمريكي 2021

موقع تسجيل الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 فتح التسجيل في اللوتري الأمريكي ، برنامج اللوتري الأمريكي هو برنامج ينظم في كل عام، حيث قد ازدادت أعداد البحث بشكل كبير بشأن هذا الموضوع ، حيث تمنح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 50,000 تأشيرة فيزا للأفراد من الدول المؤهلة أي الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة من أجل العمل أوالدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن برنامج الهجرة العشوائي للحصول على البطاقة الدائمة ، يوم السابع من أكتوبر هو الموعد للتقديم في اللوتري الأمريكي ، وقد تم تحديد أخر موعد للتقديم أيضا وهو يوم العاشر من شهر نوفمبر 2021 ، أكملوا معنا المقال الأتي سوف نطلعكم علي كافة التفاصيل بشأن هذا الموضوعاللوتري الأمريكي 2021
يوفر اللوتري الأمريكي العديد من المميزات
- حيث أن التسجيل في قرعة الهجرة الي أمريكيا مجانية
- ولا يحتاج التقديم الي لغة أو شهادات خبرة
- إمكانية حصول الشخص علي تأشيرة للهجرة الي أمريكا
- الهجرة العائلية وسهولة العمل في أمريكا
- إمكانية حصولك علي تصريح اقامة دائمة في أمريكا
قد تم تفعيل رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021 – 2022 ، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية ، سوف نوضح معكم طريقة التسجيل ، والشروط الواجب توافرها للتسجيل .كيفية التقديم في قرعة الوتري الأمريكي
- في البداية قم بالدخول الي الموقع الرسمي للتسجيل
- أدخل الكود الذي سوف يظهر أمامك بشكل صحيح
- قم بكتابة جميع البيانات بشكل صحيح وفي المكان المخصص ( أدخل جميع البيانات بالأحرف اللاتينية )
- ثم أحفظ الملف في مكان أمن للعودة إليه عند ظهور النتائج
شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي
- حصولك علي جواز سفر ساري المفعول
- يجب أن يكون عمرك أثناء التقديم في لوتري أمريكا 18 عاما أو أكثر.
- توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة خلال إجراءات التقديم للوتري الأمريكي 2022.
- قضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل
- أن تكون من دولة من الدول المؤهلة لـ تقديم اللوتري القادم 2023
- وفي الأخير تقديم صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر من مواعيد تقديم الهجرة إلى أمريكا.
- عند التأكد من توافر جميع الشروط يمكنك التقدم للتسجيل
الوسوم
موقع تسجيل الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 فتح التسجيل في اللوتري الأمريكي ، برنامج اللوتري الأمريكي هو برنامج ينظم في كل عام، حيث قد ازدادت أعداد البحث بشكل كبير بشأن هذا الموضوع ، حيث تمنح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 50,000 تأشيرة فيزا للأفراد من الدول المؤهلة أي الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة من أجل العمل أوالدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن برنامج الهجرة العشوائي للحصول على البطاقة الدائمة ، يوم السابع من أكتوبر هو الموعد للتقديم في اللوتري الأمريكي ، وقد تم تحديد أخر موعد للتقديم أيضا وهو يوم العاشر من شهر نوفمبر 2021 ، أكملوا معنا المقال الأتي سوف نطلعكم علي كافة التفاصيل بشأن هذا الموضوعاللوتري الأمريكي 2021
يوفر اللوتري الأمريكي العديد من المميزات
- حيث أن التسجيل في قرعة الهجرة الي أمريكيا مجانية
- ولا يحتاج التقديم الي لغة أو شهادات خبرة
- إمكانية حصول الشخص علي تأشيرة للهجرة الي أمريكا
- الهجرة العائلية وسهولة العمل في أمريكا
- إمكانية حصولك علي تصريح اقامة دائمة في أمريكا
قد تم تفعيل رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021 – 2022 ، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية ، سوف نوضح معكم طريقة التسجيل ، والشروط الواجب توافرها للتسجيل .كيفية التقديم في قرعة الوتري الأمريكي
- في البداية قم بالدخول الي الموقع الرسمي للتسجيل
- أدخل الكود الذي سوف يظهر أمامك بشكل صحيح
- قم بكتابة جميع البيانات بشكل صحيح وفي المكان المخصص ( أدخل جميع البيانات بالأحرف اللاتينية )
- ثم أحفظ الملف في مكان أمن للعودة إليه عند ظهور النتائج
شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي
- حصولك علي جواز سفر ساري المفعول
- يجب أن يكون عمرك أثناء التقديم في لوتري أمريكا 18 عاما أو أكثر.
- توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة خلال إجراءات التقديم للوتري الأمريكي 2022.
- قضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل
- أن تكون من دولة من الدول المؤهلة لـ تقديم اللوتري القادم 2023
- وفي الأخير تقديم صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر من مواعيد تقديم الهجرة إلى أمريكا.
- عند التأكد من توافر جميع الشروط يمكنك التقدم للتسجيل
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