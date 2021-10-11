اللوتري الأمريكي 2021 كيفية التسجيل في الوتري الأمريكي 2021

موقع تسجيل الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 فتح التسجيل في اللوتري الأمريكي ، برنامج اللوتري الأمريكي هو برنامج ينظم في كل عام، حيث قد ازدادت أعداد البحث بشكل كبير بشأن هذا الموضوع ، حيث تمنح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 50,000 تأشيرة فيزا للأفراد من الدول المؤهلة أي الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة من أجل العمل أوالدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن برنامج الهجرة العشوائي للحصول على البطاقة الدائمة ، يوم السابع من أكتوبر هو الموعد للتقديم في اللوتري الأمريكي ، وقد تم تحديد أخر موعد للتقديم أيضا وهو يوم العاشر من شهر نوفمبر 2021 ، أكملوا معنا المقال الأتي سوف نطلعكم علي كافة التفاصيل بشأن هذا الموضوع

اللوتري الأمريكي 2021

يوفر اللوتري الأمريكي العديد من المميزات

حيث أن التسجيل في قرعة الهجرة الي أمريكيا مجانية

ولا يحتاج التقديم الي لغة أو شهادات خبرة

إمكانية حصول الشخص علي تأشيرة للهجرة الي أمريكا

الهجرة العائلية وسهولة العمل في أمريكا

إمكانية حصولك علي تصريح اقامة دائمة في أمريكا

قد تم تفعيل رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021 – 2022 ، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية ، سوف نوضح معكم طريقة التسجيل ، والشروط الواجب توافرها للتسجيل .

في البداية قم بالدخول الي الموقع الرسمي للتسجيل أدخل الكود الذي سوف يظهر أمامك بشكل صحيح قم بكتابة جميع البيانات بشكل صحيح وفي المكان المخصص ( أدخل جميع البيانات بالأحرف اللاتينية ) ثم أحفظ الملف في مكان أمن للعودة إليه عند ظهور النتائج

كيفية التقديم في قرعة الوتري الأمريكي

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي

