القنوات الناقلة مباراة الجزائر والنيجر مجاناً اليوم في تصفيات كأس العالم قناة تنقل اللقاء مباشراً نايل سات

يبحث عشاق محاربي الصحراء المنتخب الجزائري موعد وتفاصيل مباراة الجزائر اليوم، وتبحث عن القنوات الناقلة مباراة الجزائر والنيجر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، المباراة تلعب على ملعب “جنرال سيتي كوتتيش” في النيجر، تأتي أهمية المباراة في ظل المنافسة القوية من منتخب بوركينا فاسو مع الجزائر في تصدر المجموعة فالمنتخبين متساويين في عدد النقاط برصيد 7 نقاط، والجزائر تتصدر بفارق الأهداف فقط، المباراة تنطلق اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، وتنقل عبر 3 قنوات منهم قناة عربية، سوف نقدم لكم ترددها حتى يستطيع الجمهور الجزائري متابعة اللقاء.

القنوات الناقلة مباراة الجزائر والنيجر اليوم

من المؤكد أن المباراة منقولة على قناة الاتحاد الدولي على اليوتيوب FIFA TV، يمكن لجميع الدول مشاهدتها على يوتيوب، إضافة إلي قناة SSC 3 السعودية، التي أعلنت عن نقلها للمباراة وعينت المعلق عيسى الحربين لإذاعة اللقاء، وكذالك يوجد عدة قنوات تنقل المباراة مثل قناة SPORT KLUP1 من سيبريا، وقناة من سلوفينيا SPORT KLUP HD1.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12523 معامل الاستقطاب عمودي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 موعد مباراة الجزائر ضد النيجر موعد مباراة الجزائر ضد النيجر تنقل المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 2021/10/12 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر العاصمة. التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري اليوم التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري اليوم يسعى جمال بلماضي للدفع بكل النجوم في لقاء اليوم، الذي يمثل الفوز به الاستمرار في صدارة المجموعة الأولى ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي. حراسة المرمى ” رايس أمبولحي”. الدفاع ” يوسف عطال، عبد القادر بدران، عيسى ماندي، محمد فارس”. الوسط ” سوفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي”. الهجوم ” رياض محرز، إسلام سليماني، يوسف البلايلي. الموعد والقنوات الناقلة مباراة الجزائر والنيجر المباراة الجزائر * النيجر البطولة الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم الموعد والتوقيت الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر التوقيت الخامسة بتوقيت الجزائر، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة الملعب ملعب جنرال سيتي كوتيش القنوات الناقلة قناة SSC الرياضية السعودية الجديدة، قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب الموعد والقنوات الناقلة مباراة الجزائر والنيجر

تردد قناة SSC HD 3 الناقلة المباراة