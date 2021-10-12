موعد مباراة الجزائر والنيجر اليوم الثلاثاء 12\10\2021 وتردد قناة ssc3 HD الناقلة للمباراة

تنتظر جماهير ومحبي منتخب محاربو الصحراء موعد مباراة الجزائر والنيجر، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الحالي 2021، حيث يستضيف ملعب “جنيرال سيني كونتش” أحداث اللقاء الهام والمرتقب، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مباراة هامة ومصيرية لكلا المنتخبين، الجزائر يسعى لاستعادة صدارة المجموعة المفقودة مؤقتاً، حيث يحتل الصدارة الآن منتخب بوركينا فاسو برصيد 10 نقاط.

يدخل منتخب الجزائر اللقاء وعينه على الثلاث نقاط واستعادة قمة المجموعة من جديد، حيث يحتل منتخب محاربو الصحراء المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فقد خاض 3 مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة، واستطاع لاعبوه أن يحرزوا 15 هدف بينما سكنت شباك المنتخب الجزائري هدفين فقط.

في المقابل يدخل منتخب النيجر المباراة بأهداف مختلفة، حيث يسعى إلى الإبقاء على الآمال في التأهل، فبرغم صعوبة الموقف إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، يحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد 3 نقط فقط من فوز وحيد وذاق طعم الخسارة في مواجهتين، وتمكن لاعبوه من إحراز 5 أهداف بينما سكنت شباكهم 10 أهداف، لذلك هذه المباراة هامة لكلا المنتخبين منتخب الجزائر يسعى لاستعادة الصدارة، ومنتخب النيجر يسعى لاستعادة الأمل من جديد، إذاً نحن أمام مباراة سوف تتسم بالقوة والإثارة والندية والرغبة القوية لدى الفريقين في اقتناص الثلاث نقاط.

موعد مباراة الجزائر والنيجر القادمة

يحتضن ملعب جنيرال سيني كونتش أحداث مباراة الجزائر القادمة أمام النيجر، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب الأوقات التالية:

16:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

17:00:- الخامسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين ولبنان وقطر.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباراة الجزائر القادمة ضد النيجر، لذلك سيتم نقل المباراة على قناة ssc3 HD الرياضية، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “عيسى الحربين”.

تردد قناة ssc3 HD الرياضية

ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc الرياضية الناقلة لمباراة الجزائر والنيجر اليوم، لذلك سنقوم بعرض التردد عليكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، وتحظى قناة ssc الرياضية منذ ظهورها الأول على نسبة مشاهدة عالية، وذلك بسبب الحقوق الحصرية التي تمتلكها القناة لنقل مباريات وبطولات هامة.

القمر:- نايل سات القمر:- عرب سات التردد:- 12523 التردد:- 12418 الاستقطاب:- عمودي الاستقطاب:- أفقي معدل الترميز:- 27500 معدل الترميز:- 27500 تصحيح الخطأ:- 6\5 تصحيح الخطأ:- 4\3

المباراة النيجر – الجزائر البطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 الموعد والتوقيت الثلاثاء 12 أكتوبر – الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر الملعب جنيرال سيني كونتش القنوات الناقلة ssc3 HD

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب ساتبطاقة مباراة الجزائر القادمة ضد النيجر