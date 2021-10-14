وفاة الإعلامي طارق بن طالب الحربي المتحدث الاسبق لنادي النصر

توفي مساء امس الاربعاء الإعلامي طارق بن طالب الحربي، الاعلامي فى مجال الرياضة بالمملكه العربية السعودية والمتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر السعودي، وقد صدرت بعض التصريحات التى توضح سبب الوفاة المفاجأة للاعلامى حيث ان اغلب تلك التصريحات اوضحت ان سبب وفاة الاعلامي وعكة صحية، والجدير بالذكر بان الإعلامي كان ضمن مجلس إدارة نادي النصر السعودي وكان الامين العام للنادي.

وفاة الإعلامي طارق بن طالب الحربي

تفاجئ المواطنين فى المملكة العربية السعودية مساء امس الاربعاء بوفاة الاعلامي حيث تصدر هاشتاج طارق بن طالب الحربي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونعاة الكثير من المغردون علي الموقع.

ونعي نادي النصر السعودي المتحدث الرسمي الاسبق له وقام بوضع صورة له علي حسابة الرسمي علي تويتر وذكر عليها ” اللهم اغفر له وارحمه وسامحة.

وايضا قد اصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدة ينعي فيها الفقيد حيث قال فى تغريدته

“يتقدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل طارق بن طالب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وايضا قدم عدد كبير من الشخصيات البارزة في الإعلام السعودي النعي في وفاة الاعلامي السعودي وتقديم العزاء لاسرة الفقيد رحمة الله، وايضا عدد كبير من المواطنين في المملكة الذين قدمو التعازي لاسرة المتوفي.

تشييع جنازة الإعلامي طارق بن طالب الحربي

حتي الان لم يتم تشيع جنازة الإعلامي طارق بن طالب الحربي، ولكن سيتم تشيع حنازة الفقيد في صباح اليوم الخميس وسيدفن في مدينة الرياض.

سبب وفاة الاعلامي طارق بن طالب الحربي

تعرض الاعلامي طارق بن طالب الحربي لوعكة صحية شديدة منذ فترة وتسببت في الدخول الي احد المستشفيات الخاصة بالعاصمة السعودية، حيث ان بعض المغردون قالو انه تعرض لمرض شديد.

والجدير بالذكر بان الاعلامي قد تعرضت سيارتة لحادث سرقة منذ فترة وقبل دخولة المستشفي وقد اعلن عن مكافأة مالية قدرها خمسة عشر الاف ريال سعودي وجهاز ايباد لمن يدلي بالمعلومات الصحيحة حول مكان السيارة او عن السارقين.