موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 ، يستمر البحث في السودان عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2021، حيث أعلنت مصادر إعلامية على صلة بوزارة التربية والتعليم ان صدور النتائج سيتم خلال الساعات القليلة القادمة من خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة وبحضور وزير التربية والتعليم السوداني البروفسير محمد الأمين التوم، وقد أعلنت سابقا مصادر من داخل وزارة التربية السودانية على الانتهاء التام من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ولم يتبقى سوى التدقيق الجدي في درجات الطلاب كي يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 وكيفية الاستعلام عن النتائج بمجرد ظهورها رسميا.

موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021

أكدت وسائل إعلام سودانية انه سيتم صدور نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات وفي كافة المحافظات السودانية. يوم الجمعة الموافق لـ 15 أكتوبر 2021 عند الساسة 15:00 ظهرا بتوقيت السودان. ويعيش حاليا جميع الطلبة وأوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد لمعرفة طريقة الحصول على نتيجة الشهادة السودانية. والتي سنتعرف عليها من خلال الأسطر التالية من هذا المقال.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021

في ظل التطور الحاصل على مختلف المنظومات التعليمية في جميع دول العالم وبسبب انتشار فيروس كورونا أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة السودان على اتاحت منصات الكترونية يمكن من خلالها الدراسة عن بعد وكذلك الاطلاع على نتائج الطلاب بشكل الكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل خارج المنازل او الذهاب إلى المدارس ويمكن الاستعلام عن نتيجة نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2021 من خلال اتباع كافة الخطوات المدونة ادناه بالتفصيل:

الدخول على موقد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية التابع للوزارة

ثم يجب على الطالب إدخال رقم الجلوس الخاص به والنقر على بحث وسوف تظهر النتيجة امامه

او يمكن الحصول على النتيجة من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السودانية

وزارة التربية والتعليم السودانية

يذكر أن اللجان الامتحانية التابعة لوزارة التربية والتعليم السودانية بدأت عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة السودانية في 16 أغسطس الفائت، حيث شارك في عملية الـصحيح اكثر من ستة آلاف معلم ومعلمة في كافة المحافظات السودانية، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر رقم الجلوس بمجرد اقتراب موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021.