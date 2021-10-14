نتائج اعتراض مكرمة الجيش 2021 عبر موقع makruma.jaf.mil.jo

نتائج اعتراض مكرمة الجيش ، يستمر البحث في الأردن عن نتائج اعتراض مكرمة الجيش 2021 والحصول على أسماء جميع الطلاب المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية والحكومية قبل بدأ الموسم الدراسي الجاري 2021-2022، حيث أصدرت القوات المسلحة في دولة المملكة الهاشمية الأردنية يوم الأربعاء 14-10-2021 وعبر بيان رسمي لها عن نشر أسماء الطلبة من أبناء العاملين في القوات المسلحة المتقاعدين والعاملين فيها لحد الآن الذين تحصلوا مكرمة الجيش، كما تم الإعلان عن رابط رسمي يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج بكل سهولة وبشكل الكتروني دون عناء الخروج من المنازل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا من خلال الأسطر التالية سنتعرف على رابط نتيجة اعتراض مكرمة الجيش.

نتائج اعتراض مكرمة الجيش

صدرت نتيجة اعتراض مكرمه الجيش 2021 الخاصة بكافة الطلبة المعيدين والمقبولين في الجامعات الأردنية الحكومية للسنة الدراسية الحالية 2021-2022، حيث أعلنت في وقت سابق وزارة التربية والتعليم الأردنية الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله التقديم على مكرمه الجيش 2021 في كافة فروع الجامعات الأردنية، ولكن يجب ان يشترط في الطالب أن يكون من الطلاب الذين لديهم الحق في الحصول على المكرمة الملكية والتقديم يكون عبر موقع المكرمة الملكية، مع اكمال الطالب الثانوية العامة والمصادقة على الشهادة من إدارات المدارس ومديريات التربية والتعليم.

نتيجة اعتراض مكرمة الجيش 2021

أعلنت مديرية التربية الأردنية عن فتح موقع المكرمة الملكية السامية والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن اعتراض المكرمه الملكية بعد أن تم مراجعة كافة الاعتراضات والتدقيق فيها قبل نتائج الطلاب المقبولين في الجامعة للدراسة على نفقة المكرمة الملكية على موقع الوزارة ويمكن الاستعلام عن نتائج اعتراض المكرمه من خلال اتباع كافة الخطوات المدونة ادناه بشكل مفصل ودقيق:

الدخول على موقع اعتراض المكرمة الملكية كتابة الرقم الوطني للطالب والضغط على كلمة بحث، وسوف تظهر النتيجة بالتفاصيل امامك .

اعتراض مكرمة الجيش

تسعد جميع الجامعات الأردنية الحكومية الرسمية لاستقبال كافة الطلاب الحاصلين على مكرمة الجيش. ومزاولة الدراسة في أقرب وقت ممكن. خاصة مع اقتراب موعد بداية الدراسة في الجامعات. كما انه من المقرر أن تعلن عن نتيجة الاعتراض لطلاب النظاميين للموسم الدراسي الجاري في الأيام القليلة القادمة. بعد مراجعة كافة الطلبات وتحديد أسماء الطلاب المقبولين.