“reef.gov.sa” الاستعلام عن نتائج دعم الريف من خلال رقم الهوية الخاص 1443هـ

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بعد مبادرة المملكة العربية السعودية بالدعم الريفي وانشاء منصه نعم ريف الالكترونية علي الباحث تسجيل الدخول لاستلام الدعم كما ذكرنا من خد الضغط علي تسجيل الدخول في المنصة يتسأل الباحث عن طريقة معرفة واستعلام نتائج الدعم الريفي لعام 1443 م الشهر الهجري و بعد الكثير من البحث والقراءة قررنا نحن جريدة ثقفني بتوضيح اسرع واسهل طريقة لمعرفة نتائج الدعم المادي الريفي والاستعلام عنه بأتباع القليل من الخطوات كما سوف نسردها لكم بالترتيب في النقاط التالية :-
- الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة دعم ريف
- ادراج كل البيانات المطلوبة واملاء الخانات الفارغة امامك
- سيتم الانتقال الى صفة الخانات الالكترونية الخاصة بالمنصة
- النقر علي كلمة ” الاستعلام عن دعم الريف ” وهذا سيكون من خلال رقم الهوية الشخصية
- بالطبع يبادر الباحث بأدخال رقم هويته ثم اتمام عملية البحث
والجدير بالذكر ان الطلب المتقدم للدعم يتم مراجعتة في فتره تصل الى ستون يوما “day 60” ويبدأ عد الايام من بداية اليوم الذي تمت فيه عملية التقديم اول مره وبعد قبول كل الطلبات تبدأ المنصة بالترتيب بصرف كل انواع الدعم المالي المشروطة للمقبولين وتحويلهم علي الحسابات البنكية الرسمية الخاصة بكل مستخدم عن طريق رقم الحساب الذي قام الباحث بأدراجة في خطوات تسجيل الدخول
- ولمن تعثر عليه تسجيل الدخول للمنصة عليه اتباع الخطوات الاتية
- الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة ريف المرفق أعلي المقالة
- الضغط علي كلمة طلب الدعم
- ادخال كافة المعلومات المطلوبة في الخانات الفارغة التي امامك
- الضغط علي كلمة تسجيل لارسال البيانات الشخصية الخاصة بك
- ادخال رقم حسابك البنكي حتي تستطيع المنصة ارسال الدعم عندما يتم قبولك
- يجب ان يكون الحساب البنكي الخاص بالمستخدم في حالة نشطة
- اختيار برنامج دعم من البرامج الثلاثة التي امامك
- ادخال رمز التحقق الذي ستستلمة كأجراء روتيني للامان
- وفي الخطوة التاسعة يضغط الباحث ” حفظ ” وتكون هذه اخر خطوه وتم التسجيل بنجاح
علي الباحث التأكد من اتمام عملية التسجيل حتي يستطيع استلام الدعم المادي لقري الريف ومارقبة المنصة بأستمرار وامعرفة اذا ما تم قبولة او لا من خلال خطوات الاستعلام عن نتائج الدعم الريفي المذكورة في الاعلي .
الوسوم
بعد مبادرة المملكة العربية السعودية بالدعم الريفي وانشاء منصه نعم ريف الالكترونية علي الباحث تسجيل الدخول لاستلام الدعم كما ذكرنا من خد الضغط علي تسجيل الدخول في المنصة يتسأل الباحث عن طريقة معرفة واستعلام نتائج الدعم الريفي لعام 1443 م الشهر الهجري و بعد الكثير من البحث والقراءة قررنا نحن جريدة ثقفني بتوضيح اسرع واسهل طريقة لمعرفة نتائج الدعم المادي الريفي والاستعلام عنه بأتباع القليل من الخطوات كما سوف نسردها لكم بالترتيب في النقاط التالية :-
- الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة دعم ريف
- ادراج كل البيانات المطلوبة واملاء الخانات الفارغة امامك
- سيتم الانتقال الى صفة الخانات الالكترونية الخاصة بالمنصة
- النقر علي كلمة ” الاستعلام عن دعم الريف ” وهذا سيكون من خلال رقم الهوية الشخصية
- بالطبع يبادر الباحث بأدخال رقم هويته ثم اتمام عملية البحث
والجدير بالذكر ان الطلب المتقدم للدعم يتم مراجعتة في فتره تصل الى ستون يوما “day 60” ويبدأ عد الايام من بداية اليوم الذي تمت فيه عملية التقديم اول مره وبعد قبول كل الطلبات تبدأ المنصة بالترتيب بصرف كل انواع الدعم المالي المشروطة للمقبولين وتحويلهم علي الحسابات البنكية الرسمية الخاصة بكل مستخدم عن طريق رقم الحساب الذي قام الباحث بأدراجة في خطوات تسجيل الدخول
- ولمن تعثر عليه تسجيل الدخول للمنصة عليه اتباع الخطوات الاتية
- الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة ريف المرفق أعلي المقالة
- الضغط علي كلمة طلب الدعم
- ادخال كافة المعلومات المطلوبة في الخانات الفارغة التي امامك
- الضغط علي كلمة تسجيل لارسال البيانات الشخصية الخاصة بك
- ادخال رقم حسابك البنكي حتي تستطيع المنصة ارسال الدعم عندما يتم قبولك
- يجب ان يكون الحساب البنكي الخاص بالمستخدم في حالة نشطة
- اختيار برنامج دعم من البرامج الثلاثة التي امامك
- ادخال رمز التحقق الذي ستستلمة كأجراء روتيني للامان
- وفي الخطوة التاسعة يضغط الباحث ” حفظ ” وتكون هذه اخر خطوه وتم التسجيل بنجاح
علي الباحث التأكد من اتمام عملية التسجيل حتي يستطيع استلام الدعم المادي لقري الريف ومارقبة المنصة بأستمرار وامعرفة اذا ما تم قبولة او لا من خلال خطوات الاستعلام عن نتائج الدعم الريفي المذكورة في الاعلي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “reef.gov.sa” الاستعلام عن نتائج دعم الريف من خلال رقم الهوية الخاص 1443هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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