“reef.gov.sa” الاستعلام عن نتائج دعم الريف من خلال رقم الهوية الخاص 1443هـ

خطوات الاستعلام عن نتائج الدعم الريفي عام 1443 هـ

بعد مبادرة المملكة العربية السعودية بالدعم الريفي وانشاء منصه نعم ريف الالكترونية علي الباحث تسجيل الدخول لاستلام الدعم كما ذكرنا من خد الضغط علي تسجيل الدخول في المنصة يتسأل الباحث عن طريقة معرفة واستعلام نتائج الدعم الريفي لعام 1443 م الشهر الهجري و بعد الكثير من البحث والقراءة قررنا نحن جريدة ثقفني بتوضيح اسرع واسهل طريقة لمعرفة نتائج الدعم المادي الريفي والاستعلام عنه بأتباع القليل من الخطوات كما سوف نسردها لكم بالترتيب في النقاط التالية :-

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة دعم ريف ادراج كل البيانات المطلوبة واملاء الخانات الفارغة امامك سيتم الانتقال الى صفة الخانات الالكترونية الخاصة بالمنصة النقر علي كلمة ” الاستعلام عن دعم الريف ” وهذا سيكون من خلال رقم الهوية الشخصية بالطبع يبادر الباحث بأدخال رقم هويته ثم اتمام عملية البحث

والجدير بالذكر ان الطلب المتقدم للدعم يتم مراجعتة في فتره تصل الى ستون يوما “day 60” ويبدأ عد الايام من بداية اليوم الذي تمت فيه عملية التقديم اول مره وبعد قبول كل الطلبات تبدأ المنصة بالترتيب بصرف كل انواع الدعم المالي المشروطة للمقبولين وتحويلهم علي الحسابات البنكية الرسمية الخاصة بكل مستخدم عن طريق رقم الحساب الذي قام الباحث بأدراجة في خطوات تسجيل الدخول

ولمن تعثر عليه تسجيل الدخول للمنصة عليه اتباع الخطوات الاتية

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة ريف المرفق أعلي المقالة الضغط علي كلمة طلب الدعم ادخال كافة المعلومات المطلوبة في الخانات الفارغة التي امامك الضغط علي كلمة تسجيل لارسال البيانات الشخصية الخاصة بك ادخال رقم حسابك البنكي حتي تستطيع المنصة ارسال الدعم عندما يتم قبولك يجب ان يكون الحساب البنكي الخاص بالمستخدم في حالة نشطة اختيار برنامج دعم من البرامج الثلاثة التي امامك ادخال رمز التحقق الذي ستستلمة كأجراء روتيني للامان وفي الخطوة التاسعة يضغط الباحث ” حفظ ” وتكون هذه اخر خطوه وتم التسجيل بنجاح

طريقة تسجيل الدخول داخل منصة دعم ريف reef.gov.sa

علي الباحث التأكد من اتمام عملية التسجيل حتي يستطيع استلام الدعم المادي لقري الريف ومارقبة المنصة بأستمرار وامعرفة اذا ما تم قبولة او لا من خلال خطوات الاستعلام عن نتائج الدعم الريفي المذكورة في الاعلي .