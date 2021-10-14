برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 بالرقم الوطني عبر وزارة التربية والتعليم السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية قرب موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس أو الرقم الوطني عبر موقع وزارة التربية والتعيم، لكن لم تحسم وزارة التربية والتعليم السودانية حتى الآن الموعد الأخير والنهائي لعرض نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 للدور الأول وذلك حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم طرح النتيجة عبر الموقع الالكتروني حيث ينتظرون فى ترقب شديد نظرا لأهمية هذه الشهادة بالنسبة لهم وتحديدها لمصيرهم الدراسي.

نتيجة الشهادة السودانية 2021

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عملية التصحيح والتدقيق ومراجعة أوراق اجابة الامتحانات تتم بشكل طبيعي ومن المفترض والمتوقع أن يتم عرض نتيجة الشهادة السودانية 2021 خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أكده سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السودانية إن نتيجة شهادة الثانوية السودانية 2021 سوف تطرح خلال النصف الاول من شهر الجاري بحد اقصى لا تتجاوز يوم 15 من الشهر ذاته. وكان من المتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2021 خلال الساعات المقبلة خاصة أن عملية تصحيح الأوراق بدأت يوم 16 من شهر أغسطس على الماضي أي ما يقرب من أربعة أشهر.

تصحيح امتحانات الشهادة السودانية 2021

وكانت وزارة التعليم في السودان قد أعلنت عن انتهاء نحو 80% من أوراق الامتحانات ورصد الدرجات.

ويشارك في التصحيح نحو 400 أستاذ يعملون في عملية التصحيح.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان لهذا العام191287 طالبا.

ويهتم الطلاب بالحصول على الشهاد بمجموع جيد حيث يمكن لهم الالتحاق بكلية تناسب رغباتهم فيما يتخصص فيه ما يجعل الشهادة الثانوية السودانية من العلامات الفارقة لدى الطلاب في حياتهم الجامعية.

رابط استعلام نتيجة الشهادة السودانية 2021

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية في أي ولاية من الولايات عبر السطور التالية:-

أولا الدخول على الرابط الخاص بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

ثانياً يقوم الطالب باختيار نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021.

ثالثا يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

ثالثا يقوم بالضغط على كلمة استعلام ليتمكن من معرفة النتيجة فورا

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص بهم.

يتم الضغط على كلمة استعلام.

تظهر نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنها.

واستمرت الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائيه وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر بشكل كبير على العملية التعليمية في مختلف بلدان العالم ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصحيح الدرجات و يتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية استعدادا لرفعها على الموقع الالكتروني الرسمي ليتم الحصول عليها من قبل الطلاب بمختلف الأقسام العلمية والادبية.