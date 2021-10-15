الجوازات السعودية وظائف نسائية شاغرة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية

الجوازات السعودية وظائف نسائية شاغرة ، تم الإعلان عنها مساء يوم الخميس، الموافق 14 أكتوبر 2021م، الموافق 9 ربيع الاول 1443هـ، من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بدء فتح باب التسجيل والقبول، للكوادر النسائية السعودية، بالمديرية العامة للجوازات السعودية، على رتبة جندي، بفروع الجوازات في منطقة الرياض، وفي مكة المكرمة، وكذلك في المنطقة الشرقية بالمملكة، وفق شروط التقديم بوظائف الجوازات التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر رابط الموقع الرسمي أبشر للتوظيف.

كذلك أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن طبيعة وظائف الجوازات نساء 1443هـ، فتقوم المجندات بما يلي:

أولًا استقبال طلبات الحصول على جواز سفر سعودي، من خلال إدارات الجوازات بالمملكة ممن ينطبق عليهم شروط الإصدار.

كذلك تقوم المجندات بتنظيم بإنهاء إجراءات سفر السعوديات خارج المملكة، وتنظيمها.

تنظيم قدوم الوافدين من خارج المملكة.

في موسم الحج يقمن باستقبال الحجاج وتنظيمهم وإنهاء إجراءاتهم، وتعقب المتخلفين عن السفر منهم.

مكافحة أعمال تزوير الوثائق والتصدي للفئات الممنوعة من السفر.

والجدير بالذكر أن راتب رتبة جندي بالمطارات السعودية، تبدأ من 5000 آلاف ريال سعودي، وتصل إلى 7500 ريال سعودي.

ولراغب التقديم وظائف الجوازات نساء 1443هـ، المعلن عنها ، على رتبة جندي، لابد من توافر الشروط التالية:

أولًا يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، بالأصل والمنشأ والإقامة، مع استثناء من نشأت خارج المملكة أثناء أداء والدها لخدمة المملكة خارجها. كذلك شرط أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة حاصلة على مؤهل شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها، وتكون الأولوية لحملة الشهادات الأعلى. كما يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك، كشرط أساسي من شروط شغل الوظيفة، وألا تكون المتقدمة حكم عليها بإدانتها بأي قضية من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة. أيضًا لابد من توفر المؤهل العلمي الخاص بشغل الوظيفة، ومطابقته من جهة الاختصاص. كذلك أن يكون وزن المتقدمة مع طولها متناسبين وفق اللائحة الطبية. كما يترط ألا تكون متزوجة بغير سعودي. أيضًا أن تكون هويتها الوطنية سارية الصلاحية، وغير منتهية أثناء التقديم للالتحاق بالوظيفة. كذك يجب ألا تكون موظفة بأي جهة حكومية، وألا تكون قد سبق لها التعيين بأي وظيفة تابعة للخدمة العسكرية بالمملكة. في النهاية يجب أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات الخاصة بالقبول بالوظيفة الشاغرة.

يبدأ التقديم عبر منصة أبشر توظيف، على وظائف الجوازات النسائية، من يوم السبت القادم، الموافق 16 أكتوبر 2021م، الموافق 10 ربيع الأول 1443هـ، وسينتهي في يوم الخميس 21 أكتوبر 2021م، الموافق 15شهر ربيع الأول 1443هـ.

إضافة لما يبق ذكره، فإن طريقة التقديم بالخطوات، عبر منصة أبشر الإلكترونية بالسعودية، كالتالي :