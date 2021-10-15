لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات الطيونة إلى 7

دوت الخليج :- أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة ببيروت يوم أمس الخميس إلى "7 قتلى حتى الساعة".
وأوضح كتانة أن هناك أيضا 32 جريحا نتيجة هذه الاشتباكات، مؤكدا أن "بعض الجرحى إصاباتهم بليغة".
هذا وتغلق المدارس والمصارف والمكاتب الحكومية أبوابها في جميع أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، حدادا على على أرواح ضحايا أحداث العنف.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن اعتقال 9 أشخاص، بينهم سوري، على خلفية أحداث الطيونة، التي وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
المصدر: صحيفة "الجمهورية" + RT
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