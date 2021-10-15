نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظومة منحة الزوجة والابناء 2021 ليبيا رابط وخطوات الاستعلام عن منحة كتيب العائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منظومة منحة الزوجة والابناء 2021 ، يزداد البحث في دولة ليبيا عن كيفية التسجيل في منحة الزوجة والأبناء 2021 حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية عن تخصيص منحة خاصة بالزوجة والأبناء وهذا في اطار دعم الدولة للأسر الفقيرة والمحتاجة وفقا لما نص عليه القانون رقم 27 لسنة 2013، وتعتبر منحة الزوجة والأولاد منحة لتحسين مستوى دخل الأسـرة خاصة في ظل تأثر الاقتصاد الليبي بتداعيات فيروس كورنا وانهيار المستوى المعيشي للعديد من الاسر الليبية في مختلف الولايات، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بالتفصيل على خطوات التسجيل في مشروع منحة الزوجة والأولاد 2021 المعروفة باسم منحة كتيب العائلة.

في اخبار جديدة بخصوص منحة الزوجة والابناء 2021 وعبر حسابها الشخصي فيسبوك أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية وفاء الكيلاني أنه تم تخصيص قيمة مقدرة بـ نحو مليار و86 مليون دينار كمنحة شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الخاصة بالزوجة والأولاد وتم ايداعها على مستوى الحساب البنكي للوزارة، على ان يتم صرفها في الأيام القليلة القادمة

منظومة منحة الزوجة والابناء 2021

التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء او منحة كتيب العائلة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها بشكل مستمر في ليبيا، حيث يرغب الكثير من المواطنين الليبيين إلى معرفة خطوات التسجيل واهم التفاصيل عن المنحة المعلنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية لذلك سنقدم لكم في الفقرة التالية من هذا المقال رابط التسجيل في منحة الزوجة والأولاد ومن هي والفئات التي ستحصل عليها.

رابط منظومة منحة الزوجة والابناء

اعلن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الدكتور عبد الحميد الدبيبة عن رصد اغلفة مالية كبيرة قدرت بـ 2 مليار و 250 مليون دينار موزعة على كافة المواطنين الليبيين الذين استفادوا سابقا من منحة الزوجة والأبناء التي تقدر قيمتها قيمتها بحوالي 40 ألف دينار، حيث يتساءل حاليا العديد من مواطني ومواطنات ليبيا عن رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء.

الفئات المستحقة لمنحة الزوجة والأبناء ليبيا 2021

بعد الإعلان سابقا عن منحة الزواج في ليبيا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية عن خطوات انتقاء وتحديد الحالات والفئات المستحقة لمنحة الزوجة والأبناء وفق للشروط والضوابط التي اعلن عنها سابقا سنة 2013 في النص القانوني رقم سبعة وعشرون والذي ادرج في الجريدة الرسمية وجاءت الفئات المعنية بمنحة والزوجة والأولاد كالآتي:

الزوجة الليبية المتزوجة من مواطن ليبي او اجنبي ولا تتقاض أي اجر شهري.

الأبناء الذين لا يتجاوز سنهم ثمانية عشرة عاما.

مشروع منحة الزوجة والاولاد

اعلن هذه الأيام في ليبيا عن اتاحة عملية تحديث منظومة الزوجة والأبناء 2021 بإدخال رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني وذلك بعد تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة منحة الزوجة والابناء التابعة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية واليكم طريقة تحديث بيانات نموذج منحة الزوجة والابناء 2021:

الولوج على رابط منظومة منحة الزوجة والابناء

تعبئة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد

كتابة الرقم الوطني

ثم تدوين رقم القيد.

ادخال رقم الهاتف مع ادراج كود التفعيل بعد استلامه

سوف تظهر لك صفحة مدون عليها كافة بيانات الزوجة والأبناء.

يمكن استخدام رقم أيبان حديث لكل شخص يريد تعديل بيانات الحساب المصرفي الخاص به.

تحديد الحساب البنكي الذي ترغب في الحصول من خلاله على المنحة

بعد كتابة جميع بيانتك وتفاصيل المصرف الجديد يجب النقر على عبارة حفظ.

إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن الفئات المستحقة لمنحة الزوجة والأبناء. وخطوات التسجيل للحصول على المنحة من خلال رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2021.