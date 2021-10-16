البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15239، مقابل 14288 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى نحو 21.627 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 570 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 525 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 602669 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.