روسيا: دول آسيا الوسطى ستكون ضحية لضربات طالبان

جدة - نرمين السيد - قال مدير القسم الثالث لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، "إن نشر القواعد العسكرية الأمريكية يمكن أن يضع دول آسيا الوسطى تحت ضربات انتقامية من قبل طالبان، التى سيكون لديها موارد كافية لاستهداف دول المنطقة".





وأضاف ستيرنيك، خلال كلمه فى المؤتمر الثالث عشر للجمعية الروسية للدراسات الدولية، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك": "نحن نعتبر الضغط، الذى يُمارس حاليا على حلفائنا فى آسيا الوسطى بغرض إقامة قواعد عسكرية واستخباراتية أمريكية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب خطير للغاية"، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن واشنطن ستعرض دول آسيا الوسطى لضربات انتقامية من قبل طالبان أو المنظمات المتطرفة.

وتابع ستيرنيك:" ستكون لدى حركة طالبان الموارد الكافية لاستهداف هذه الدول فى المنطقة، وهى تهددون طاجيكستان بشكل عام"، مؤكدا مخاطر نشر القواعد العسكرية الأجنبية فى آسيا الوسطى ستتجاوز أى فوائد وستضع حدّا لمشاريع البنية التحتية الكبيرة فى أفغانستان المتعلقة بمد أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء وممرات النقل.

يذكر أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن إنه لا داعى للتسرع فى الاعتراف الرسمى بحركة طالبان، وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماع رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، "نحن نتفهم أننا بحاجة إلى التفاعل معهم "طالبان"، لكن يجب ألا نتسرع، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال بوتين إن هناك 2000 مقاتل من تنظيم داعش فى شمال أفغانستان، ويخطط قادتهم للتأثير على دول ومناطق أخرى فى روسيا.