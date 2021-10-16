الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ حادث الطعن

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان، إنه مواطن بريطانى مسلم من أصل صومالى، مضيفة أن "العناصر الأولى للتحقيق كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامى".

وأعلنت الشرطة أن "أفرادها يجرون حالياً فى إطار التحقيق عمليات تفتيش فى عنوانين فى منطقة لندن وما زالت هذه العمليات جارية". وأضافت أنه من المعتقد أن المشتبه فيه المحتجز قام بهذا العمل بمفرده.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أن أميس فارق الحياة متأثرا بالجروح التى أصيب بها إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة الجمعة فى إسكس.