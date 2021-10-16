منحة الزوجة والابناء 2021 وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية تعلن عن صرف منحة 50 الف

منحة الزوجة والابناء 2021 ، يستمر البحث في ليبيا عن موقع منظومة منحة الزوجة والابناء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في الليبية، حيث أعلنت الوزيرة بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني المسؤولة عن قطاع الشؤون الاجتماعية عبر الموقع الرسمي الخاص بها في منصة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إيداع اكثر من مليار و86 مليون دينار بحساب الوزارة وسوف تخصص هذه الأرصدة المالية لصرف منحة الزوجة والأولاد للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث من المقرر ان ترسل القوائم الخاصة بالمسجلين في منحة كتيب العائلة 50 الف بداية من الأسبوع القادم إلى المصارف التجارية لبدا عملية الصرف وفق الأطر الزمانية التي حددتها الوزارة سابقا

منحة الزوجة والابناء 2021

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن جميع المسجلين في مشروع منظومة منحة الزوجة والابناء من أرباب الأسر معنين بصرف المنحة بدءا من الأسبوع المقبل، كما أن منحة كتيب العائلة 50 الف لن تخضع لأي اقتطاعات وتصرف كاملة كما هو محدد في المرسوم الوزارة الخاص بالمنحة، كما ان إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد للربع الثاني من العام 2021 تم استكمالها نهائيا.

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد

يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة معرفة متى تصرف منحة الزوجة والأولاد. التي أعلنت عنها سابقا وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، حيث يمكن لكل مسجل في منظومة منحة 50 الف دينار الاستعلام عن موعد صرف المنحة من خلال رقم القيد والرقم الوطني الخاص به وذلك بعد الدخول إلى رابط وزارة الشؤون الاجتماعية واتمام جميع مراحل الاستعلام كما هو موضح في الموقع الرسمي للوزارة والموضحة في هذا الفيديو اسفل المقال.

منظومة منحة الزوجة والابناء

في وقت سابقا من الشهر الماضي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة ليبيا الدكتورة الكيلاني. عن تخصيص منحة لفائدة أرباب الأسر اطلق عليها منظومة منحة الزوجة والأبناء. وذلك من اجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين الليبيين. بعد انهيار القدرة الشرائية للمواطن الليبي وتأثره بشكل كبيرة من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق الليبية. وحاليا ينتظر كافة الأسر الليبية الموعد الرسمي لصرف منحة الزوجة والابناء 2021.