أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذة أسماء الباشا

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذة أسماء الباشابعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذة أسماء يحيى محمد الباشا التي انتقلت إلی جوار ربها عن عمر ناهز الـ٦٨ عاماًً بعد مسيرة حافلة بالعمل التنظيمي في صفوف المؤتمر الشعبي العام وخدمة الوطن والدفاع عن قضايا وحقوق المرأة اليمنية.

وأشاد الشيخ صادق بالدور التنظمي العظيم الذي قدمته الفقيدة للمؤتمر حيث كانت ضمن الألف المؤسسين للمؤتمر في العام 1982م وانتخبت عضواً في اللجنة الدائمة في المؤتمر العام الاول في العام 1982م.

ونوه أبوراس، إلى الدور الفاعل الذي اسهمت به الفقيدة في تعزيز وتطوير أداء وزارة التخطيط والتنمية من خلال المناصب التي تقلدتها حيث شغلت منصب مديرة الشؤون القانونية في وزارة التخطيط والتنمية في فترة الثمانينات قبيل ان ترقي الى منصب وكيل مساعد في الوزارة في فترة التسعينات الى جانب كونها من أوائل النساء اللائي عملن في القطاع الحكومي خلال فترة السبعينات.

وعبر رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيدة محمد احمد الباشا وآل الباشا جميعاً، باسمه ونيابة عن مختلف القيادات والفعاليات المؤتمرية عن بالغ التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.