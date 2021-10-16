ملخص نتيجة مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني اليوم.. جماهير الزعيم تهتف بحماس الفريق

نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الهلال وبرسبوليس الشوط الأول والثاني اليوم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021. المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض لحساب مباريات الذهاب بربع نهائي أبطال آسيا، ومع انطلاق اللقاء تتابع الجماهير العربية وخاصة السعودية ملخص مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم في الشوط الأول والثاني، والتي ستكون محل اهتمام ومتابعة جميع محبي وعشاق الفريقين الهلال وبرسبوليس الإيراني ، لذلك نختص في هذا المقال رصد ومتابعة لحظة بلحظة أحدث هذا اللقاء.

ملخص نتيجة الهلال وبرسبوليس الإيراني

نتيجة مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم ، من خلال ما نسعى لرصده وتقديمه عبر موقعنا “ثقفني” ولأننا نعلم جيداً أن جميع عشاق كرة القدم في كل مكان يريدون متابعة نتيجة مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم الشوط الأول والثاني في دوري أبطال أسيا ، لذلك سنعمل على تقديم متابعة لحظة بلحظة مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم في دوري الأبطال الآسيوي 2021.

الزعيم 0 برسبوليس الإيراني 0

وتنقل مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية وهي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا حصرياً في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تكون ssc الرياضية السعودية ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وبرسبوليس اليوم مجانا على نايل سات، ونرفق لكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية نايل سات التي تذيع مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم مجانا على نايل سات. حيث يمكنكم استقبال القناة على التردد التالي: تردد قناة ssc الرياضية السعودية : 12523- الاستقطاب: افقي – معدل الترميز: 27500 – التصحيح: 3/4.

ملخص مباراة الهلال وبرسبوليس الشوط الأول

تنطلق مباراة الهلال وبرسبوليس اليوم السبت الموافق 16-10-2021 لحساب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، بنما ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دُبي.

انطلقت صافرة الحكم لبداية الشوط الأول مباراة الهلال وبرسبوليس ، وذلك تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسط حماس كبير من لاعبي الفريقين والجماهير في مدرجات الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض ، وبدأت المباراة وسط بحث كبير من لاعبي الفريقين لوجود ثغرة من أجل التقدم والتوغل لتسجيل هدف التقدم المبكر في الشوط الأول.