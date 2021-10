"حفل إسلامي سري".. تفاصيل زواج ابنة بيل غيتس بشاب مصري

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حفل الزفاف أقيم ظهر السبت في منزل جينيفر، الواقع بمقاطعة ويستشستر في ولاية نيويورك الأميركية.

وأوضحت أن حفل السبت كان الثاني من نوعه، بعد أن احتفل الاثنان في "حفل ديني إسلامي سري"، ليلة الجمعة.

وأقيم الحفل الإسلامي في حديقة للعائلة، تبلغ مساحتها 166 هكتارا، وتقع في شمال بلدة سالم بنيويورك. وشهد الحفل حضور عدد محدود من الأشخاص، عكس يوم السبت، الذي حضره 300 شخص.

وفي حدود الخامسة عصرا، تم إعلان نائل وجينيفر رسميا كزوج وزوجة.

وبعد حفل الزفاف، السبت، رقصت جينيفر ووالدها بيل على أنغام "Can You Feel The Love Tonight".

وقبل سنة من الآن، عرض نائل الزواج من جينيفر، بعد قصة حب طويلة. ونشر الاثنان على حسابيهما على إنستغرام صورة لهما، فيما كانت جينيفير تضع خاتما ماسيا كبيرا، وقد بدت متفاجئة ومتأثرة بعرض الزواج.

وتخرج الشابان من جامعة ستانفورد العريقة، كما أن علاقتهما بدأت في أوائل 2017، ويتقاسمان العديد من الهوايات، مثل الولع بالخيول وسباقات الفروسية.