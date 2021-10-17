مفوض أوروبى: الملايين يعانون فقر الطاقة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - حذر مفوض الاتحاد الأوروبى للوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، اليوم الأحد، من تزايد فقر الطاقة فى أوروبا فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هناك ملايين يعانون من فقر الطاقة بالفعل فى التكتل الأوروبى، وأن العدد قد يستمر فى الزيادة.





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