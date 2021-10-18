الخرائط والشخصيات في لعبة جراند ثفت اوتو 6 grand theft auto كل ما تريد معرفته عن اللعبة

جراند ثفت اوتو 6 اللعبة التي لا نعرفها عنها سوي بعض المعلومات القليلة للغاية، وعلى الرغم من ذلك فهي تحظي باهتمام كبير للغاية، وذلك نظرا للنجاحات الساحقة التي حققتها سلسلة ألعاب جاتا وخاصة الجزء الخامس من اللعبة الذي استطاع أن يتفوق على العديد من ألعاب المغامرات المختلفة على الرغم من إطلاقه للمرة الأولي منذ عام 2013م، ولكن الحقيقة أن الشركة المطورة للعبة روك ستار قد حرصت على تطوير اللعبة بصورة كبيرة مما جعلنا في حالة من الترقب للإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالجزء السادس.

جراند ثفت اوتو 6 الحقيقة أن الشركة المطورة روك ستار قد التزمت الصمت حيال الادلاء بأي معلومات خاصة عن اللعبة مما جعل الكثير من عشاق هذه السلسلة يدققون في كافة التحركات والتصريحات من أجل جمع أي معلومة عن هذا الجزء من اللعبة.

وكانت العديد من التسريبات قد أشارت أن الأحداث الخاصة باللعبة سوف تدور في مدينة vice city، ويأتي ذلك استجابة لمطالب بعض محبي اللعبة بالعودة إلى المدن التي طالما أحبوها داخل اللعبة، ولكن هناك بعض التسريبات التي أشارت إلى أن الأحداث الخاصة باللعبة سوف تدور في إحدى المدن الآسيوية.

أشارت العديد من التسريبات أن الخرائط الموجودة داخل اللعبة سوف تشهد نوعا من التطوير بصورة كبيرة للغاية حيث من المنتظر أن تكون الخريطة الموجودة داخل اللعب متغيرة بصورة مستمرة تماما كما هو الحال في فورت نايت.

وبالنسبة للشخصيات الموجودة داخل اللعبة فمن المنتظر أن يكون هناك 4 شخصيات رئيسية داخل اللعبة يمكن للاعب أن يقوم باختيار الشخصية التي تناسبه من بين هذه الشخصيات، ومن المنتظر أن تكون أحد الشخصيات الرئيسية الموجوة في جراند ثفت اوتو 6 شخصية أنثي.

ومن الجدير ذكره والعلم به أنه بعد نجاح لعبة جراند ثفت أوتو 5 وقيام الكثير من محبي تلك الألعاب بممارستها، عملت الشركة المطورة على تطوير ألعاب جاتا، على إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو 6 فإنها صدرت بآلية مختلفة تماماً في اللعب، ولكنها نالت إعجاب الكثير من الأشخاص.