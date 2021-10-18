مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا المواعيد والقنوات الناقلة

مباراة برشلونة ودينامو كييف ، ضمن لقاءات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022 ولحساب مرحلة الذهاب من المجموعة الخامسة، يستضيف مساء الأربعاء المقبل 20 أكتوبر 2021 ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع عملاقي الكرة الإسبانية والأوكرانية.

في السطور المقبلة سنتعرف على موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف والقنوات الناقلة ، وموقف الناديين في النسخة الحالية من دوري الأبطال ، علاوة على تاريخ المواجهات بين الناديين الكبيرين.

مباراة برشلونة ودينامو كييف

مواجهة ثأرية جديدة إذن، منذ آخر لقاء جمع الناديين في الموسم الماضي، ولحساب الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات أيضًا، والتي حسم نتيجتها الفريق الكتالوني ذهابًا وإيابًا، في أفضلية تاريخية للفريق الإسباني العريق.

وخلال الجولتين الأوليين من دور المجموعات، فشل نادي برشلونة الإسباني في تحقيق أي انتصار حتى الآن، حيث مُني بخسارتين وبنتيجة واحدة (3-0) أمام بايرن ميونخ الألماني وبنفكيا البرتغالي.

ويتذيل البلوجرانا ترتيب المجموعة الخامسة، بلا أي رصيد من النقاط، فضلًا عن صافي (-6) هدف.

على الجانب الآخر من المواجهة، يخوض نادي دينامو كييف الأوكراني لقاء الأربعاء، بحثًا عن الفوز، في ظل أفضلية نسبية على صعيد الترتيب في المجموعة.

حيث يحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث (والمؤهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي) برصيد نقطة وحيدة وصافي (-5) هدف.

وفي مباراتيه بالمجموعة، تعادل فريق العاصمة الأوكرانية سلبيًا مع بنفيكا، فيما تلقى خسارة مذلة بخماسية نظيفة من بايرن ميونخ.

تاريخ المواجهات بين برشلونة ودينامو كييف

على الصعيد التاريخي التقى بطلي إسبانيا وأوكرانيا 12 مرة من قبل، وذلك خلال بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية (قبل إلغائها ودمجها مع كأس الاتحاد الأوروبي في الدوري الأوروبي).

تمكن البارسا من الفوز في 8 مباريات، بينما حقق دينامو كييف الانتصار في 3 مواجهات فقط، وحسم التعادل لقاءً واحدًا جمع الفريقين.

على المستوى التهديفي، سجل البلوجرانا 24 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

وتساوى الفريقان في تحقيق أكبر فوز في المواجهات بينهما، وذلك بنتيجة (4-0) والتي تحققت أولًا للفريق الأوكراني في دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا 1997 ، ليعوضها الفريق الكتالوني في لقاء الموسم الماضي من دور المجموعات في الشامبيونز ليج .

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء، مساء بعد غدٍ الأربعاء، في تمام الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت السعودية وأوكرانيا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت القاهرة ومدريد، الخامسة إلا الربع ( 4:45 م ) بتوقيت القاهرة.

وحول حكم مباراة برشلونة ودينامو كييف فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) للحكم الدولي الفرنسي كليمنت توربين مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث وفعاليات اللقاء وذلك عبر فضائيتي beIN Sports 1 HD Premium وbeIN Sports HD 1 English بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect وكذلك قنوات TV2 Sport Premium 1 HD وTV3 Sport 1 Dan وArena Sport 1 HD Serbia وBT Sport 1 HD وCosmote Sport 2 HD وCBC Sport HD وDAZN 1 Bar Deutsch HD وEleven Sports 2 HD Portugal وArena Sport 1 HD BIH وC More Sport 1 HD fin وLook Sport+ HD وArena Sport 7 HD Croatia .

وحول معلق مباراة برشلونة ودينامو كييف فقد أولت الفضائية القطري للمعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف مهمة التعليق والوصف التفصيلي للمباراة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف والقنوات الناقلة ، إضافة مشوار الناديين في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ لقاءات برشلونة ودينامو كييف .