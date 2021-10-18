مستو : لا خطط لتشغيل رحلات جوية بين الأردن وسورية حاليا

دوت الخليج :- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، عدم وجود خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسورية أو العكس في الوقت الحالي.

وقال مستو، خلال لقاء جمعه بعدد مع الصحفيين في وزارة النقل اليوم الأحد، إن المملكة تسعى دائما إلى زيادة عدد الخطوط الجوية التي تجمعها مع مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم عجلة النمو، فالطيران ممكن ومحرك للاقتصاد.

وقال إننا وقعنا مزيدا من اتفاقيات النقل الجوي مع دول العالم، مشيرا إلى أن الاتفاقيات تشكل حجر الأساس لتشغيل خطوط جوية بين الأردن ودول العالم. إلى ذلك، أكد مستو عزم الخطوط الجوية التركية بدء رحلاتها إلى العقبة مطلع العام المقبل، لما تمثله العقبة من وجهة جاذبة لكثير من خطوط الطيران العالمية، وما تقدمه من إعفاءات ومزايا تدعم حركة السفر.

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