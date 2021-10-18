تعويضات شاهين eservices.housing.gov.om استكمال إجراءات المقبولين في تضرر المنزل

حيث ضرب سلطنة عمان وبعض دول الخليج منذ حوالي أسبوعين إعصار مدمر سمي ب “إعصار شاهين”، وقد أدى لتضرر كبير وخسائر في الثروة البشرية والمنازل والمزارع وكذلك الثرة الحيوانية، وتم انتشال العديد من الأفراد من الموت بالإعصار بينما فقد آخرين فيه، ونفقت آلاف رؤوس الغنم وتدمرت العديد من البنى التحتية للمحافظات مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي أيضا، وقامت جميع المؤسسات الاجتماعية والإغاثية بالسلطنة بالتضافر لتقديم الدعم للمواطنين المتضررين والمشردين من منازلهم والعمل على رفع الأنقاض وإصلاح التلفيات.

وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والإعمار

ضمن مؤسسات المجتمع الخدمية قامت المؤسسات الحكومية بالتضافر لمساعدة أبناء الوطن، وقام آلاف المتطوعين بالمشارة في المساعدة، كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبالغ فورية ألف ريال لكل اسرة ما تم بتفعيل رابط لتسجيل أسماء المتضررين من إعصار شاهين وتسجيل طلب المساعدة المالية وبيان مدى الاضرار التي تعرضت الاسر لها، بينما تقوم وزارة الإسكان والإعمار باستلام أسماء المتضررين في المساكن والمنال لبيان كيفية تعويضهم لتلافي الاضرار.

استكمال إجراءات المسجلين في أضرار المنازل

أعلنت وزارة الإسكان عبر رابطها الرسمي أسماء المستفيدين من الدعم السكني من المسجلين مسبقا في رابط وزارة التنمية الاجتماعية، وقامت اليوم بالإعلان عن أسمائهم على أن قامت بوضع ألية زمنية لعمل المقابلات لبحث الأثر المتخلف من الإعصار، وأيضا لاستكمال إجراءات وبيانات المتأثرة منازلهم وطلبات المساعدات السكنية.

أعلنت وزارة الإسكان ضرورة مراجعة الدائرة في الأوقات الرسمية للعمل، وذلك يكون حسب التواريخ المحددة لكل شخص يجد اسمه ضمن المستفيدين من المساعدات السكنية، على أن يقوم المواطنين باصطحاب المستندات التالية: جواز سفر – البطاقة الشخصية – إقرار العلم بقرار اللجنة المحلية.

في حال كان المتقدم من الورثة يتم تقديم ما يثبت أنه من الورثة وبيان جميع الورثة الآخرين ولاستكمال الإجراءات يقوموا بالدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية.

يتم تحديد عدد من المحافظات بشكل مبدئي على أن يتم الدخول للاستعلام عن الاستحقاق وبيان موعد المراجعة والمستندات المطلوبة.

ألية الاستعلام عن مساعدات وزارة الإسكان