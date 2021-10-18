بوريس جونسون: ساوث إند ستصبح مدينة تكريما للنائب المقتول

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيجعل بلدة ساوث إند-أون-سي مدينة، تكريما للنائب ديفيد أميس الذي قُتل طعنا أثناء لقائه ناخبي الدوائر.
وقال جونسون في البرلمان: "يسعدني أن أعلن أن صاحبة الجلالة وافقت على منح ساوث إند مكانة المدينة التي تستحقها بوضوح".
وكان أميس يدافع بانتظام عن قضية جعل ساوث إند مدينة خلال فترة وجوده في البرلمان.
وطُعن أميس (69 عاما) المنتمي لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون عدة مرات في الهجوم الذي وقع الجمعة شرق لندن خلال اجتماع مع ناخبيه داخل كنيسة.
وجاء الهجوم بعد خمسة أعوام من مقتل جو كوكس التي كانت عضوا بمجلس العموم من حزب العمال المعارض، ما دفع المسؤولين إلى إعادة النظر في إجراءات تأمين السياسيين.
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