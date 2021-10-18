تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل و بالتقسيط الميسر على 60 شهر

تمويل بقيمة 100 ألف ريال سعودي مقدم من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تتيح شركة التيسير للتمويل منتجات تمويلية يتوفر بها عدد كبير من المزايا التي تناسب تطلعات العملاء وأيضاً يمكن الحصول على تلك المنتجات بأبسط الشروط الموضوعة من قبل شركة التيسير للتمويل واليوم من خلال هذا المقال نحن بصدد عرض التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير للتمويل.

تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة التيسير للتمويل

العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي سريع وأيضاً نقداً و فوراً يمكنهم طلب تمويل شركة التيسير السريع والذى يتميز بعدد من المزايا وهي

التمويل الشخصي لدى شركة التيسير متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بهامش ربح تنافسي.

القرض الشخصي لدى شركة التيسير يتميز كذلك بإيداع فوري خلال 24 ساعة فقط.

تمويل شركة التيسير للتمويل أيضاً لا يشترط وجود كفيل.

القرض الشخصي لدى التيسير كذلك لا يحتاج إلى تحويل الراتب من أجل الحصول على التمويل.

العميل المتقدم يستطيع أيضاً التسوية المبكرة في أى وقت.

شروط تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

القرض الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل متاح للعملاء بمزايا تناسب كل احتياجات العملاء المختلفة ولكن حددت شركة التيسير عدد بسيط من الشروط الواجب توافرها وهي

حددت شركة التيسير للتمويل أن التمويل متاح فقط للعملاء السعوديين.

يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام وقت طلب التمويل.

كذلك لابد أن يكون المتقدم أدى في عمله مدة لا تقل عن 6 أشهر.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال كحد أدنى.

طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير للتمويل

يتمكن العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير من خلال الإنترنت أى اونلاين وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل ثم الدخول على التمويل الشخصي وطلب التمويل.