ألمانيا: قرار موسكو إغلاق مكتب الناتو يطيل العصر الجليدى فى العلاقات

وقال ماس للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: "هذا يجعل كل شيء أكثر صعوبة والوضع معقد بالفعل"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.
وأشار إلى أن ألمانيا فى الناتو دعت إلى إجراء حوار مع روسيا، كما أشار إلى أن الحلف أكد استعداده للحوار، داعيا إلى تشكيل مجلس روسيا والناتو.
وأضاف ماس: "نحن مستعدون للحوار، لكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار حقيقة أن روسيا، على ما يبدو، ليست مستعدة. هذا القرار هو أكثر من مؤسف".
وأشار الوزير إلى أن قرار موسكو هذا "سوف يطيل العصر الجليدى" فى العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسى.
وقررت موسكو تعليق عمل البعثة الروسية لدى الناتو بالكامل، بما فى ذلك الممثل العسكرى الرئيسى.
كما قررت إغلاق مركز معلومات حلف "الناتو" فى موسكو؛ إضافة إلى اتخاذ عدد من الخطوات الأخرى.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن بلاده ستعلق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسى؛ وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.
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