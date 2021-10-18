واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الاستخدامات المحتملة للصواريخ فرط الصوتية

أفاد مسؤول أميركي كبير في الحد من التسلح، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة قلقة بشأن تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية وتطبيقاتها العسكرية المحتملة من قبل الصين وروسيا.

وقال مبعوث الولايات المتحدة لشؤون نزع السلاح روبرت وود للصحفيين في جنيف بعد تقرير أفاد بأن بكين اختبرت صاروخا فرط صوتيا: "لدينا مخاوف بشأن ما تفعله الصين بشأن الصواريخ فرط الصوتية".

وأضاف: "نحن لا نعرف كيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضد هذا النوع من التكنولوجيا، والصين وروسيا لا تعرفان أيضا"، في إشارة إلى الصعوبة التي تواجهها أنظمة الدفاع الصاروخي في تعقب مثل هذه الأسلحة عالية السرعة التي يمكنها المناورة والتهرب.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أن بكين لم تختبر صواريخ فرط صوتية، بل نوعا جديدا من المركبات الفضائية.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن الصين فاجأت الولايات المتحدة وأجرت تجربة سرية على صاروخ فرط صوتي.

وادعت الصحيفة الأمريكية أن هذا الصاروخ الصيني حلق حول الأرض على مدار أرضي منخفض قبل أن ينطلق إلى هدفه، مشيرة أيضا إلى أنه لم يصب الهدف وطار على بعد 32 كلم منه.