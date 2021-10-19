“النصر vs الهلال” اليوم مباراة نصف نهائي دوري أبطال أسيا || تردد الرابعة العراقية الرياضية 2021

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديدة 2021، من أهم الترددات التي يتم البحث عبر محرك البحث جوجل اليوم من قبل الجمهور العراقي، القناة الوليدة أصبحت من أهم القنوات التي يتم مشاهدتها في كافة مدن ومحافظات العراق، فمنذ أن انطلقت في الأول من أكتوبر 2021 الجاري، وهي تستقطب المزيد من الجمهور سواء في داخل العراق أو في الخارج، واليوم يتم البحث المكثف عن تردد القناة لمشاهدة ديربي القرن بين الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال أسيا والمقرر أن ينقل على شاشة القناة اليوم، وقد حصلت القناة على حقوق بث اللقاء المرتقب مباشراً، وهو سبق كبير للقناة لتكون في مصاف القنوات الرياضية العربية.قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021
تمتلك قناة الرابعة أحدث الأجهزة الرقمية في البث الفضائي، فالقناة تبث جميع برامجها بتقنية عالية الجودة HD، لتقدم للجمهور أفضل صورة وأنقى صوت، وتتميز القناة بجودة محتواها وحصولها على حقوق كانت حكراً على القنوات الرياضية الكبرى، حتى أطلق عليها الجمهور العراقي القناة الرياضية الدولية لنقلها العديد من الفاعليات الرياضية الدولية، مثل مباريات المنتخب العراقي في تصفيات أسيا لكأس العالم.تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية نايل سات
|تردد القناة الأول
|12640
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
- جودة المحتوى الذي تقدمه القناة إضافة إلي نقاء الصورة والصوة.
- القناة مجانية مفتوحة تبث جميع برامجها بالمجان دون أي مقابل مادي.
- تستخدم القناة أحدث الأجهزة التقنية في البث التلفزيوني الرقمي في العالم.
- تمتلك القناة موقع إلكتروني على الإنترنت يتم بث المباريات عليه للجمهور.
- تمتلك القناة شبكة كبيرة ومتميزة من المراسلين الرياضيين الذين يغطون الأحداث الرياضية.
- لدى القناة كوكبة ممتازة من أشهر الإعلاميين الرياضيين العراقيين الذي لهم شعبية كبيرة.
تقدم القناة مجموعة ممتازة من البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة خاصة بين فئة الشباب مثل.
- برنامج الكابتين.
- برنامج أنت الحكم.
- برنامج صباحكم رياضي.
- برنامج الشريط الإخباري.
- برنامج خط الرياضة.
- برنامج بالسنتر.
- برنامج المقصورة.
- برنامج لقاء خاص.
- برنامج الصحافة، لقاء خاص.
- جميع مباريات الدوري العراقي الممتاز في كرة القدم.
- لقاءات الكأس العراقية ومباراة السوبر العراقي وكافة حقوق الاتحاد العراقي لكرة القدم.
- ماتشات أسود الرافدين المنتخب الوطني العراقي في تصفيات أسيا لكأس العالم لكرة القدم.
- مباريات المنتخب الوطني العراقي تحت 23 عام “المنتخب الأوليمبي” لبطولة غرب أسيا.
- جميع الفاعليات الرياضية العراقية التي تقام على أرض العراق.
- مباريات الدوري السويدي لكرة القدم الذي يضم العديد من اللاعبين العراقيين.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11678
|معامل الاستقطاب
|H
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
تستعد القناة العراقية لنقل مباراة القمة التي تجمع الهلال ضد النصر، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق، والمباراة الهامة سوف تنقل على 3 قنوات رياضية عربية، هي القناة السعودية SSC HD 7 بتعليق المعلق الكبير فهد العتيبي، والقناة الرابعة العراقية، وقناة أبوظبي أسيا 1.
الوسوم
تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديدة 2021، من أهم الترددات التي يتم البحث عبر محرك البحث جوجل اليوم من قبل الجمهور العراقي، القناة الوليدة أصبحت من أهم القنوات التي يتم مشاهدتها في كافة مدن ومحافظات العراق، فمنذ أن انطلقت في الأول من أكتوبر 2021 الجاري، وهي تستقطب المزيد من الجمهور سواء في داخل العراق أو في الخارج، واليوم يتم البحث المكثف عن تردد القناة لمشاهدة ديربي القرن بين الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال أسيا والمقرر أن ينقل على شاشة القناة اليوم، وقد حصلت القناة على حقوق بث اللقاء المرتقب مباشراً، وهو سبق كبير للقناة لتكون في مصاف القنوات الرياضية العربية.قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021
تمتلك قناة الرابعة أحدث الأجهزة الرقمية في البث الفضائي، فالقناة تبث جميع برامجها بتقنية عالية الجودة HD، لتقدم للجمهور أفضل صورة وأنقى صوت، وتتميز القناة بجودة محتواها وحصولها على حقوق كانت حكراً على القنوات الرياضية الكبرى، حتى أطلق عليها الجمهور العراقي القناة الرياضية الدولية لنقلها العديد من الفاعليات الرياضية الدولية، مثل مباريات المنتخب العراقي في تصفيات أسيا لكأس العالم.تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية نايل سات
|تردد القناة الأول
|12640
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
- جودة المحتوى الذي تقدمه القناة إضافة إلي نقاء الصورة والصوة.
- القناة مجانية مفتوحة تبث جميع برامجها بالمجان دون أي مقابل مادي.
- تستخدم القناة أحدث الأجهزة التقنية في البث التلفزيوني الرقمي في العالم.
- تمتلك القناة موقع إلكتروني على الإنترنت يتم بث المباريات عليه للجمهور.
- تمتلك القناة شبكة كبيرة ومتميزة من المراسلين الرياضيين الذين يغطون الأحداث الرياضية.
- لدى القناة كوكبة ممتازة من أشهر الإعلاميين الرياضيين العراقيين الذي لهم شعبية كبيرة.
تقدم القناة مجموعة ممتازة من البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة خاصة بين فئة الشباب مثل.
- برنامج الكابتين.
- برنامج أنت الحكم.
- برنامج صباحكم رياضي.
- برنامج الشريط الإخباري.
- برنامج خط الرياضة.
- برنامج بالسنتر.
- برنامج المقصورة.
- برنامج لقاء خاص.
- برنامج الصحافة، لقاء خاص.
- جميع مباريات الدوري العراقي الممتاز في كرة القدم.
- لقاءات الكأس العراقية ومباراة السوبر العراقي وكافة حقوق الاتحاد العراقي لكرة القدم.
- ماتشات أسود الرافدين المنتخب الوطني العراقي في تصفيات أسيا لكأس العالم لكرة القدم.
- مباريات المنتخب الوطني العراقي تحت 23 عام “المنتخب الأوليمبي” لبطولة غرب أسيا.
- جميع الفاعليات الرياضية العراقية التي تقام على أرض العراق.
- مباريات الدوري السويدي لكرة القدم الذي يضم العديد من اللاعبين العراقيين.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11678
|معامل الاستقطاب
|H
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
تستعد القناة العراقية لنقل مباراة القمة التي تجمع الهلال ضد النصر، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق، والمباراة الهامة سوف تنقل على 3 قنوات رياضية عربية، هي القناة السعودية SSC HD 7 بتعليق المعلق الكبير فهد العتيبي، والقناة الرابعة العراقية، وقناة أبوظبي أسيا 1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “النصر vs الهلال” اليوم مباراة نصف نهائي دوري أبطال أسيا || تردد الرابعة العراقية الرياضية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.