“النصر vs الهلال” اليوم مباراة نصف نهائي دوري أبطال أسيا || تردد الرابعة العراقية الرياضية 2021

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديدة 2021، من أهم الترددات التي يتم البحث عبر محرك البحث جوجل اليوم من قبل الجمهور العراقي، القناة الوليدة أصبحت من أهم القنوات التي يتم مشاهدتها في كافة مدن ومحافظات العراق، فمنذ أن انطلقت في الأول من أكتوبر 2021 الجاري، وهي تستقطب المزيد من الجمهور سواء في داخل العراق أو في الخارج، واليوم يتم البحث المكثف عن تردد القناة لمشاهدة ديربي القرن بين الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال أسيا والمقرر أن ينقل على شاشة القناة اليوم، وقد حصلت القناة على حقوق بث اللقاء المرتقب مباشراً، وهو سبق كبير للقناة لتكون في مصاف القنوات الرياضية العربية.

قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021

تمتلك قناة الرابعة أحدث الأجهزة الرقمية في البث الفضائي، فالقناة تبث جميع برامجها بتقنية عالية الجودة HD، لتقدم للجمهور أفضل صورة وأنقى صوت، وتتميز القناة بجودة محتواها وحصولها على حقوق كانت حكراً على القنوات الرياضية الكبرى، حتى أطلق عليها الجمهور العراقي القناة الرياضية الدولية لنقلها العديد من الفاعليات الرياضية الدولية، مثل مباريات المنتخب العراقي في تصفيات أسيا لكأس العالم.

تردد القناة الأول 12640 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 أهم مميزات القناة الرابعة العراقية جودة المحتوى الذي تقدمه القناة إضافة إلي نقاء الصورة والصوة.

القناة مجانية مفتوحة تبث جميع برامجها بالمجان دون أي مقابل مادي.

تستخدم القناة أحدث الأجهزة التقنية في البث التلفزيوني الرقمي في العالم.

تمتلك القناة موقع إلكتروني على الإنترنت يتم بث المباريات عليه للجمهور.

تمتلك القناة شبكة كبيرة ومتميزة من المراسلين الرياضيين الذين يغطون الأحداث الرياضية.

لدى القناة كوكبة ممتازة من أشهر الإعلاميين الرياضيين العراقيين الذي لهم شعبية كبيرة. أهم البرامج الرياضية التي تقدمها قناة الرابعة الرياضية العراقية أهم مميزات القناة الرابعة العراقيةأهم البرامج الرياضية التي تقدمها قناة الرابعة الرياضية العراقية تقدم القناة مجموعة ممتازة من البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة خاصة بين فئة الشباب مثل. برنامج الكابتين.

برنامج أنت الحكم.

برنامج صباحكم رياضي.

برنامج الشريط الإخباري.

برنامج خط الرياضة.

برنامج بالسنتر.

برنامج المقصورة.

برنامج لقاء خاص.

برنامج الصحافة، لقاء خاص. أهم حقوق قناة الرابعة العراقية جميع مباريات الدوري العراقي الممتاز في كرة القدم. لقاءات الكأس العراقية ومباراة السوبر العراقي وكافة حقوق الاتحاد العراقي لكرة القدم. ماتشات أسود الرافدين المنتخب الوطني العراقي في تصفيات أسيا لكأس العالم لكرة القدم. مباريات المنتخب الوطني العراقي تحت 23 عام “المنتخب الأوليمبي” لبطولة غرب أسيا. جميع الفاعليات الرياضية العراقية التي تقام على أرض العراق. مباريات الدوري السويدي لكرة القدم الذي يضم العديد من اللاعبين العراقيين. التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية الرياضية القمر الصناعي نايل سات التردد 11678 معامل الاستقطاب H معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5 أهم حقوق قناة الرابعة العراقيةالتردد الجديد لقناة الرابعة العراقية الرياضيةموعد مباراة الهلال والنصر في أسيا اليوم تستعد القناة العراقية لنقل مباراة القمة التي تجمع الهلال ضد النصر، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق، والمباراة الهامة سوف تنقل على 3 قنوات رياضية عربية، هي القناة السعودية SSC HD 7 بتعليق المعلق الكبير فهد العتيبي، والقناة الرابعة العراقية، وقناة أبوظبي أسيا 1.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية نايل سات