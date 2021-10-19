نتيجة مباراة الهلال والنصر ديربي الرياض في دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 هي المباراة الأهم والأقوى بين الفريقين على مدار السنوات الماضية، حيث سيكون ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض مسرحاً لإقامة أحداث مباراة الهلال والنصر في إطار نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك مساء يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر ربيع الأول من العام 1443، والموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر من العام 2021.

مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر لن يكون هذه المرة في أحد مباريات الدوري السعودي للمحترفين، أو حتى في كأس خادم الحرمين الشريفين، هذه المرة سيكون التنافس بين الفريقين على التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث يسعى كلا الفريقين تمثيل غرب آسيا في نهائي البطولة الآسيوية الأقوى على مستوى الأندية، ومن ثم التأهل لبطولة كأس العالم 2021، والتي لم يتم تحديد موعد إقامتها ولا الدولة المنظمة بعد حتى الآن.

كيف وصل الهلال والنصر لمباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وكان فريق النصر قد تمكن من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بعد أن فاز على نظيره الوحدة الإماراتي في دور ربع النهائي بنتيجة خمسة أهداف لهدف، فيما كان الهلال قد وصل إلى هذا الدور بعد أن أقصى فريق برسيوليس الإيراني في دور ربع النهائي في مباراة تمكن فريق الهلال فيها من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة الهلال والنصر

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قام بتحديد موعد مباراة الهلال والنصر في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث ستقام مباراة النصر والهلال أمسية يوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لمباراة الهلال والنصر في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 مساء يوم الثلاثاء من خلال شاشة قناة SSC السعودية، ويقوم بالتعليق على أحداث المبارة فارس عوض، وفهد العتيبي، كما أن المباراة مذاعة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية.

نتيجة مباراة الهلال والنصر

نتيجة مباراة الهلال والنصر الآن 0-0

أنطلقت قبل قليل أحداث مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والنتيجة لاتزال التعادل السلبي بين الفريقين، وسط محاولات من جانب الفريقين لتسجيل أول أهدف المباراة، وقد مرت إلى الآن ربع ساعة والنتيجة هي التعادل.