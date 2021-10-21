أين تستقبل تلفزيون سلطنة عمان وماهي ترددات القناة ورابط البث المباشر

هي قناة سلطنة عمان ضمن التلفزيون الرسمي تم إنشاءها في 1974م، وتطلق بث مباشر عن طريق الموقع الإلكتروني للقناة. تخصص قناة السلطنة نشرات أخباريه وتذيع البيانات الحكومية وتغطية الفعاليات في الساحة العمانية، وبرامج الأطفال، وبرامج التراث، وبرامج الأفلام الوثائقية لشؤون عمان.

عن تلفزيون سلطنة عمان

يقر مقر التلفزيون العماني في مدينة الإعلام بمسقط، وجميع قنوات سلطنة عمان تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتماشياً مع حاجة الأجيال وتطلعاً لما يكون فيه نفع ضم التلفزيون قنوات جديدة خلال السنوات الماضية، ففي عام 2013 تم إنشاء وبث قناة عمان الرياضية، وفي أوائل عام 2014 تم إطلاق قناة عمان مباشر والتي ستقوم بمهام تغطية المناسبات العمانية وكل يتصل بالفعاليات والمؤتمرات الرسمية. وظل في تطوير الأفكار والبحث عن ما يخدم مصالح المواطنين أطلق التلفزيون ممثلاً بهيئة الإعلام قناة جديدة باسم “عمان الثقافية” في 2015.

هل تبث قناة عمان العامة على قمر نايل سات

هو تلفزيون عمان الرائد بتطوير محتواها المقترن بالتجديد والبحث عن تجربة برامج استثنائية، يقوم بدوره المنوط به كوسيلة إعلامية من خلال مواكبة المستجدات وتقديم برامج متنوعة وإطلاق الحوارات المباشرة- فهي قناة قائمة على إنتاج البرامج سواء سياسية واجتماعية وثقافية وسعي دؤوب في نقل الوجه المشرق لثقافة وحضارة البلاد، محققة بذلك الفائدة لكل فئات المشاهدين. وتتوفر قنوات تلفزيون عمان بأنظمة عالية HD ونظام SD العادي، ويتم إرسال بث جميع قنوات عمان على نايل سات عند التردد 12130 عامودي، واما من خلال عرب سات فالتردد هو 12456 أفقي.

تسجل قناة تلفزيون عمان العامة أعلى نسب مشاهدة، وهي ضمن القنوات العربية الأكثر حضوراً، عبر تقديم برامج السياسة والمجتمع والاقتصاد، فهي قناة ممتازة، عبر تقديم مزيج برامج حصرية.

تشغيل قنوات عمان على طوال أربعة وعشرين ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

تعدد جودات قنوات عمان وهي (oman tv hd، oman tv sd)

تفعيل البث المباشر على الشبكة العنكبوتية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة وزارة الإعلام.

إطلاق أكثر من تردد على كل قمر صناعي متاح، بما يوسع نطاق الإرسال للجغرافيا في الشرق الأوسط، ويمنع تداخل الإشارات.

مميزات قناة عمان