www.pahw.gov.kw منصة طلبات تخصيص وحدات سكنية في مشروع جنوب العبد الله والتي أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بداية تقديم طلبات تخصيص الأراضي والسكن بالمشروع البير، والتعرف على التفصيلات اللازمة للمواطنين والمواعيد الخاصة بالحجز والإعلان عن النتائج، وتستقبل المنصة السكنية ابتداء من اليوم طلبات التخصيص.

السكنية www.pahw.gov.kw منصة طلبات تخصيص مشروع “جنوب سعد العبد الله”

وتعتبر المشاريع السكنية ضمن المشروعات الهامة التي يقبل عليها المواطنين، حيث استقبلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الطلبات الكبيرة منذ العديد من السنوات، منذ عام 2000 وتقوم بدراسة الطلبات بشكل جيد ومحاولات تخصيص قطع للأراضي أو السكن للراغبين في الحصول على فرصة بالمؤسسة، سواء للسكن أو لبداية مشروع عليها.

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

تكون المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الوجهة الهامة والمقصد لكل راغبي الحصول على أراضي مخصصة للمشروعات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة، ويكون من الهام تحديد مكان هذا المشروع لما يكون له الأهمية في نجاحه، كما يقوم العديد من المواطنين للتقدم للمؤسسة طلبا لتخصيص مساكن لهم ويترقبوا بفارغ من الصبر موعد تخصيص تلك الوحدات لهم.

جنوب سعد العبد الله

من المشروعات الكبيرة والهامة التي يتطلع للحصول على تخصيصات فيها العديد من قاعدة الشعب بالكويت، سواء الطبقة العالية أو المتوسطة أو محدودي الدخل، وذلك لما تم الإعلان عنه عن هذا المشروع الكبير وتطلع ل فرد للحصول على حصة فيه، وقد أطلقا المؤسسة العامة للرعاية السكنية منصة إلكترونية خاصة بالراغبين في حجز موعد جديد للحجز في مشروع العبد الله أو الذين قاموا بالحجز منذ 31 ديسمبر 2000 أو قبلها وكان بداية الحجز المتاح من المؤسسة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

يقوم المستخدم بالدخول على البوابة العامة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. يبدا بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار ايقونة “ابدأ التسجيل”. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني له في التسجيل. يتم بكتابة كلمة المرور. يقوم بعدها بتسجيل الدخول. يتم تسجيل الطلبات والاختيار بينها وتأكيد الطلب ثم الخروج.

كيفية حجز موعد في مشروع جنوب سعد العبد الله