أبو الغيط يؤكد اهتمام الجامعة العربية بعقد الانتخابات الليبية

جدة - نرمين السيد - زار أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، ليبيا للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا، والذى عُقد فى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، وكذلك عقد لقاءات مع القيادات الليبية.





وصرح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط، أكد فى مداخلته أمام الاجتماع على تثمين الجامعة للمبادرة الليبية مشيراً الى موقف الجامعة إزاء التطورات الخاصة بليبيا والمستند إلى قرارات مجلس الجامعة الهادفة إلى تقديم الدعم والمساندة لليبيا؛ لتجاوز المصاعب والتحديات التى تواجهها فى الفترة الحالية.

كما شدد أبو الغيط فى كلمته على الأهمية التى توليها الجامعة العربية لاستحقاق الانتخابات المقرر عقدها فى ديسمبر المقبل، وكذلك مسألة إنهاء كافة اشكال التواجد العسكرى الأجنبى فى ليبيا، بالإضافة إلى مختلف الموضوعات الأخرى ذات الأهمية فى الملف الليبى عموما.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أجرى مجموعة من اللقاءات السياسية، خلال الزيارة مع كل من محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى، ونائبى الرئيس عبدالله اللافى، وموسى الكونى. كما أجرى لقاءً مطولاً مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف أنه جرى خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن جهود الحكومة فى تدعيم استقرار البلاد وقيادتها إلى بر الأمان، وكذا سبل دعم الجامعة للتطورات السياسية التى تشهدها ليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات التى نصت عليها خارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" فى ليبيا، وكذا دعم تنفيذ خطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضى الليبية والتى تم اعتمادها مؤخراً.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أعرب عن تثمينه لما تمت مناقشته مع مختلف القيادات الليبية والذى أبرز عزمهم المضى قدما فى تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة، كما أكد على استعداد الجامعة لتقديم كل ما من شأنه جلب المزيد من الاستقرار الذى تشهده ليبيا فى الوقت الراهن لمصلحة الشعب الليبى.