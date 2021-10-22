نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق دعم الزواج ليبيا ورابط منظومة التسجيل في منحة الزواج عبر منصة حكومتنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق دعم الزواج ليبيا ، يستمر البحث في ليبيا عن منظومة دعم الزواج من أجل الحصول على منحة الزواج التي اعلن عنها في وقت سابق من هذا العام الدكتور فتح الله الزني وزير الشباب الليبي، حيث يمكن لكل شاب ليبي التسجيل في منحة الزواج عبر منصة حكومتنا بكل سهولة وبشكل الكتروني من اجل الحصول على دعم مالي مقدر بـ 40 ألف دينار مقدم من طرف حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي أعلنت عن منظومة صندوق دعم الزواج منصة حكومتنا لدعم كل شاب مقبل على الزواج ومساعدته في تسهيل وتخفيف تكاليف وعبئ المهر، كما تسعى الحكومة الليبية إلى القضاء على ظاهرة العنوسة وعدم رغبة الشباب في الزواج بسبب التكاليف الباهظة.

صندوق دعم الزواج ليبيا

بعد أن تم اغلاق منظومة تسجيل منحة دعم الزواج في 3 أكتوبر 2021 بعد الوصول إلى العدد الإجمالي للمستفيدين وال>ي وصل عددهم إلى خمسة وعشرون ألف شاب وشابة، أعلنت اليوم حكومة الوحدة الوطنية عبر رئيسها الدكتور الدبيبة عن إعطاء تعليمات جديدة للعاملين على مستوى صندوق دعم الزواج تشمل العديد من الشروط الجديدة لكل شخص يرغب التسجيل في منحة دعم الزواج مع الزامية نشر التفاصيل والبيانات السابقة لكل المسجلين. ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على اهم الشوط وخطوات التسجيل في منظومة منحة دعم الزواج.

رابط التسجيل في منحة الزواج

بعد ان أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن منحة الزواج المقدم لكل شاب ليبي. ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي. عن كيفية التسجيل في المنحة والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية المونة ادناه بشكل مفصل ودقيق:

الولوج إلى منصة حكومتنا الليبية تعبئة نموذج طلب منحة الزواج مطابقة البيانات الخاصة بالمتقدم مع بيانات منظومة السجل المدني بمجرد ملئ البيانات سوف تنتقل مباشرة إلى صندوق دعم الزواج لتأكيدها ومراجعتها. إصدار الصكوك الطباعة المالية للمنحة.

شروط من منحة الزواج

علاوة على ذلك، في الاجتماع الأخير الذي انعقد يوم الأربعاء 20-أكتوبر 2021 وجمع بين كل من رئيس صندوق دعم الزواج خالد أبو جناح و الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وبحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية والعديد من الشخصيات الوطنية تم تحديد شروط وضابط جديدة للحصول على منحة الزواج للشباب الليبي من بينها واهمها الأولية للشباب الأكبر سنا مع تسجيل البيانات لهم.

منظومة منحة دعم الزواج ليبيا

كما اكد خالد أبو جناح رئيس صندوق دعم الزواج بانه في الأيام القليلة الماضية. أثيرت اخبار مغلوطة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي على وجود حالات تزوير بالمنظومة الخاصة بدعم الزواج، كما اكد أن المرحلة الأولى من الدعم تم صرف فيها اكثر من بمليار دينار ليبي وزعت على جميع المسجلين في صندوق دعم الزواج ليبيا من اجل الحصول على المنحة عبر صندوق دعم الزواج ليبيا.