موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم والقنوات الناقلة ssc sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجول التاسعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سالمان السعودي للمحترفين، والتي انطلقت مبارياته بالأمس، وشهدت فوز الأهلي خارج ملعبه ضد الطائي بهدفين مقابل هدف، بينما اليوم يلعب صاحب المركز الثاني فريق ضمك ضد الحزم، حيث يأمل في تحقيق الفوز، على أمل تعثر متصدر جدول الترتيب الاتحاد في مباراته ضد الشباب للانقضاض على الصدارة، وينطلق موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد ضد الشباب في مباراة قوية يأمل فيها اتحاد جدة في تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد، بعد تعادله في آخر مبارياته التي خرج فيها لملاقاة ضمك، وفشل فيها في تحقيق الفوز، مكتفياً بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق سجله رومارينهو أولاً للاتحاد، قبل أن يتعادل زيلايا لصاحب الأرض، ليفقد الاتحاد نقطتين هامتين، ويصل رصيده إلى 17 نقطة، جمعها من خوض ثمانية مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر مباراة وحيدة، بينما آخر انتصارات الاتحاد كانت في الجولة قبل الماضية ضد أهلي جدة في الديربي بهدفين دون رد، سجلهما كلاً من حمدان الشمراني، والمدافع المصري أحمد حجازي.

الشباب يأمل في مواصلة انتصاراته في الدوري، ليواصل نتائجه الجيدة للعودة نحو صدارة الترتيب المبتعد عنها حالياً بفارق خمس نقاط عن المتصدر الاتحاد، حيث خاض الليوث حالياً ثمانية مباريات تمكنوا فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلوا في مثلها، وخسروا مبارتين، والفريق في آخر جولتين حققوا الفوز ضد الفيحاء بهدفين مقابل هدف، قبل تحقيق الفوز خارج الباطن بثلاثية دون رد سجلهما هتان باهيري “هدفين”، وإيغالو.

جدول ترتيب الدوري السعودي

الجمعة 22 أكتوبر 2021.

8:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، اليمن، البحرين، قطر، وسوريا.

9:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

7:00 توقيت مصر، والسودان.

6:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

5:00 توقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الاتحاد

عبر تردد قنوات ssc sports 1 SD/ HD على عرب سات: 12418، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

معلقي مباراة الشباب والاتحاد فهد الدريبي عبر الإس دي، وحماد العنزي عبر الإتش دي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم