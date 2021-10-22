مقتل أكثر من 92 حوثيا فى 31 عملية للتحالف بمأرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال التحالف: "نفذنا 31 استهدافا لآليات وعناصر الحوثى فى الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة" مضيفا أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصرا".

وتواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمنى، مسنودا بالقبائل وتحالف دعم الشرعية، وبين ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة إيرانيًا، بمختلف جبهات محافظة مأرب، شمالى شرق البلاد.

وأكد المركز الإعلامى للجيش اليمنى، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية وتكسر هجماتها جنوب محافظة مأرب.

وأفاد أن مدفعية الجيش استهدفت، تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية الإيرانية فى مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.

وكثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضرباتها الجوية على مواقع وتعزيزات وآليات حوثية فى جبهات جنوبى مأرب.

ولقى عدد من القيادات العسكرية الحوثية مصرعهم مع المئات من عناصرها خلال الأيام القليلة الماضية بنيران قوات الجيش الوطنى فى جبهات مأرب.

واعترفت ميليشيا الحوثى بمصرع ثلاثة من أبرز قياداتها، وهم قائد ما يسمى محور الدريهمى منتحل رتبة لواء ويدعى، نشوان حمود أحمد قاسم جحيز والمكنى (أبو ثائر)، والقيادى عدنان على حسين الغيلى المكنى (أبو سجاد) منتحل رتبة لواء، والقيادى بشير محمد الرماح مهابة المكنى (أبو يحيى) منتحل رتبه لواء وأحد قادة محاور المنطقة المركزية والذى كان قد كلفته الميليشيات سابقاً بمهام إرهابية عديدة أبرزها مشرف عسكرى لمحافظة عمران ومشرف عام لمراكز تدريب القوات الخاصة وقائد محور سفيان.