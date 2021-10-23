تونس تفرض "جواز التطعيم" على المواطنين والزائرين

قررت السلطات التونسية فرض "جواز التطعيم" ضد كورونا، على التونسيين داخل البلاد والأجانب الذين يزورونها من الخارج، وفق مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، الجمعة.

وطبقا للمرسوم سيتعين أيضا على كل المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بهم للوصول إلى الإدارات العامة والخاصة. وسيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم.

وأضاف المرسوم الرئاسي التونسي أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية.

ويمنح جواز التطعيم لكل تونسي أو مقيم في البلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد فيروس كورونا.

ويمكن أن يحصل على الجواز الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 عاما واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح صادرة عن دول أجنبية.

ويتعين إظهار جواز التلقيح للدخول إلى المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

كما يمنح الجواز الإذن بالدخول إلى المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص ومراكز الرعاية الاجتماعية.

ويتعين إظهار الجواز داخل الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، وداخل السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.

ويترتّب عن عدم إظهار جواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى موظفي الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص، وذلك إلى حين الحصول على الجواز، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.