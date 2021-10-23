اضبط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021 Al-Rabiaa Iraq على النايل سات لمتابعة جميع مباريات تصفيات المونديال

تعتبر الرياضة من أهم الأشياء التي تهم ملايين الأشخاص حول العالم. إنها الوسيلة الرئيسية للترفيه لكثير من الناس، وخاصة الشباب والرجال. وهذا سبب اهتمامهم الشديد بالقنوات الرياضية ودائما ما يرغبون في استقبال أحدث الترددات الخاصة بهم ، لذلك كانت قناة الرياضية العراقية من أهم القنوات الفضائية الرياضية الموجودة على مستوى العالم العربي فهي واحدة من أحدث القنوات الرياضية التي ظهرت مؤخرًا، ولكن منذ أن بدأ بثها على الهواء مباشرة ويتحدث عنها العالم.

ضبط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

سنقدم لكم تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد لجميع الأقمار الصناعية على نايل سات وعرب سات لمتابعة جميع مباريات تصفيات المونديال ، وإليكم التردد:

تردد قناة العراقية الرياضية 4 على النايل سات:

هذا هو تفاصيل تردد القناة العراقية الرياضية علي القمر المصري النايل سات

التردد: 11137.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: عالية الدقة.

تردد قناة العراقية الرياضية 4 على عرب سات:

جميع تفاصيل تردد القناة الرياضية العراقية علي القمر العرب سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

دقة الجودة: SD.

قناة الرابعة العراقية الرياضية Al-Rabiaa Sport

ظهرت القناة العراقية سبورت ، الرابعة الرياضية ، على الأقمار الصناعية قبل أيام قليلة ، وتحديدا في 1 أكتوبر 2021 وهي قناة عراقية ، وقد استطاعت أن تحقق نجاحًا مذهلاً للغاية منذ إطلاقها ، خاصة بعد أن استحوذت القناة على حقوق البث لمباريات بطولة آسيا لكرة القدم ، كما تقدم القناة مجموعة ضخمة من المشاريع الرياضية المتميزة والجريئة ، ولهذا بدأ الملايين من الناس في متابعة هذه القناة الرائعة ،تتمتع القناة العراقية الرياضية بالعديد من المميزات التي جعلتها القناة الأولى في عالم الرياضة وهي حصولها على جمهور كبير جدا حيث حصلت على حقوق البث لتقديم العديد من البطولات الرياضية البارزة في دولة العراق وخارجها ، يقوم بالترتيب من خلال مزيج من الاعلاميين والمعلقين أبرز المتخصصين البارزين في تحليل وعرض المباريات الرياضية، وليس هذا فقط ، بل ترتب القناة مجموعة رائعة من المراسلين الذين يقومون بتغطية جميع الأحداث الرياضية في الملاعب وما شابهها حتى يتمكن المشاهد من الاستمتاع بكل التفاصيل ، بالإضافة إلى أن هذه القناة تعمل مع أهمها. وأفضل التطورات. من أجل تزويد المشاهد بطفل وصورة بجودة عالية.