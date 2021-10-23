الآن: رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية قي ليبيا 2021، يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية في حالة من القلق والخوف، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم الليبية بأن أعمال التصحيح جارية بالفعل والتي أوشكت على الانتهاء، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة رسميا بعد رصد درجات الطلاب واعتمادها من وزارة التربية والتعليم، وبما أننا نعمل نحن أعضاء موقع ثقفني على تقديم جميع الخدمات لمتابعينا الأعزاء فدعونا نقدم لكم في هذا البيان رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2021 لنطمئن الطلاب وأولياء أمورهم.

أطلقت وزارة التربية والتعليم الليبية موقع منظومة الامتحانات الإلكتروني لتسهيل على الطلاب الاستعلام عن النتيجة بشكل الإلكتروني بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو الإدارات التعليمية، حيث يمكن للطلبة والطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميا من خلال موقع منظومة الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية وذلك لكافة المناطق والمحافظات في ليبيا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في ليبيا

صرح أحمد مسعود المدير العام للمركز الوطني للامتحانات في دولة ليبيا عن انتهاء أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات للطلاب الشهادة الإعدادية وفي انتظار رصد الدرجات للطلاب ثم بعد ذلك اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم، وأكد السيد أحمد مسعود بأن سوم يتم الإعلان عن النتيجة لمرحلة التعليم الأساسي في بداية شهر نوفمبر القادم بعد إتمام الامتحانات منذ أسبوعين تقريبا بشكل جيد وآمن لكافة الطلبة والطالبات في جميع مناطق ومدن دولة ليبيا، حيث لم تتلقى الوزارة أي شكوى من الطلاب والقائمين على لجان ومراقبة الامتحانات.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2021

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في ليبيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية عليكم اتباع الخطوات الآتية: