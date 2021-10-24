نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مستوصف حولي الغربي بشكل مسبق+ الرابط والخطوات إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد مستوصف حولي الغربي، يتم من خلاله الحصول على موعد في الوقت والتاريخ المناسبين لزيارة مستوصف حولي الغربي.

هي خدمة إلكترونية يتم من خلالها تسجيل موعد بشكل مسبق لأحد مستوصفات الكويت، من قبل المستفيدين، لكي يحددوا موعداً للحضور لمركز حولي خلال ساعات العمل الرسمية، وهي من الخدمات الإلكتروني المقدمة من وزارة الصحة لصالح المواطنين والمقيمين على مدار الساعة والتي سوف تختصر إجراءات عملية الحجز دون الحاجة للتوجه إلى المركز خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا، وستقترن بتحسين جودة الخدمات الصحية للمراجعين نظراً لتنظيم المواعيد مما سيقلل أيضا الازدحام داخل مستوصف حولي الغربي، وكثيراً ما يعتقد المراجعين أن الحجر الإلكتروني للمستوصفات أكثر تعقيداً لذلك توصي وزارة الصحة بتطبيق خطوات الحجز بسلاسة وبشكل صحيح المبينة والمنشورة أدناه.

يرجى إتباع التعليمات للقيام بالحجز المطلوب في مركز مستوصف حولي- والذي يتطلب تعبئة حقول البيانات مثل الرقم المدني والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة المدنية، تعال وتعرف على خطوات حجز المواعيد الخاصة بمستوصف حولي في الكويت من خلال موقع وزارة الصّحة الإلكتروني، وفق السرد الذي يلي:

فيما يلي خطوات يقوم بها المراجع لطلب حجز موعد مستوصف حولي الغربي

يتم الدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الرسمي.

الإنتقال الى خدمة (حجز موعد مركز صحي)

تواصل مع 151 عند وجود مشكلة تقنية.

أدخل الرقم المدني

ادخل الرقم المسلسل( الموجود خلف البطاقة المدنية)

يطلب من المتقدمين للموعد تحديد المركز الصحي ونوع العيادة المراد الاستفادة من خدماتها عند القدوم.

ادخل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

نظّم فترة مراجعتك للمركز باختيارك ما بين صبّاحية أو مسائيّة.

حدد تاريخ ووقت القدوم إلى المركز الصحي ثم اضغط تأكيد

وهكذا من خلال استكمال جميع الخطوات السابقة تكون قد حصلت على موعد مسبق بنجاح في مركز مستوصف حولي الغربي، وسوف يظهر لك تفاصيل الحجز ورمز الاستجابة السريعة.

رقم مستوصف حولي الغربي

يتم توفير خدمة الرد على العملاء من خلال الرقم الموحد الخاص بمستوصف حولي الغربي وهو أحد الأقسام المنطوية ضمن إدارة مركز حولي الصحي والرقم المخصص للمستوصف +965 2263 0786. وفترة دوام المستوصف يقسم لفترتين صباحية ومسائية أي تكون أوقات العمل من ٧:٠٠ص–١٢:٠٠م، بشكل يومي، باستثناء يوم الجمعة فيكون مغلقاً.

الرابط الإلكتروني لحجز موعد مستوصف حولي الغربي 2021

تم تفعيل رابط حجز موعد مستوصف حولي الغربي في الخدمة، لمساعدة الذين يحتاجون لأخذ موعد في المركز من خلال النقر على الرابط المذكور، حيث سينقل الرابط الالكتروني المراجعين الى واجهة نظام المواعيد وهو أحد روابط وزارة الصحة الكويت، لكي يختاروا أفضل موعد باليوم والوقت الملائمين واستكمال التعليمات لمقدم طلب الحجز، ويكون ذلك باستخدام الرقم المدني، علماً ان تصريح الموعد صالحاً لاستخدام شخص واحد وسيتم اعتباره ملغياً بمجرد مرور ثلاثة ساعة من وقت تعيين الموعد عبر رابط الحجز لوزارة الصحة.