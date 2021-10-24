الهند تسجل أكثر من 15900 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند، اليوم الأحد، 15906 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، وفق بيانات حكومية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 34.17 مليون منذ بدء الجائحة.
كما سجلت البلاد 561 وفاة الليلة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 454269 وفاة، بسبب هذا الفيروس.
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