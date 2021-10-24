صدور نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 قريباً رابط موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.sd

التعرف على نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً الآن، فمع انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة للإعلان، بدأ القلق يعم المناطق السودانية بمختلف الولايات للتعرف على النتائج، من خلال رابط نتيجة الثانوية السودانية 2021، حيث أدي 191287 طالب وطالبة امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، موزعين على 987 مركزاً داخلياً وعدد 16 مركز خارجي تم الالتزام بتفعيل الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب والقائمين على لجان الامتحانات، من انتقال عدوي فيروس كورونا خلال إجراء الامتحانات، وعملت وزارة التربية والتعليم السودانية على توفير أكثر من 6 آلاف معلم لتصحيح الامتحانات، لسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة الشهادة السودانية في أسرع وقت، كما تابعت عمليات التصحيح والتشديد على الدقة في التصحيح والرصد ليحصل كل طالب على حقه في الدرجات، وتم الانتهاء فعلياً من أعمال الكنترولات وجاري تجهيز النتيجة للإعلان.

من المنتظر خلال الساعات القادمة صدور نتائج الشهادة السودانية 2021.

بعد تأخر دام أكثر من شهر من نهاية أعمال التصحيح والرصد.

وسوف تتوافر النتائج خلال هذا الأسبوع أو يوم الخميس على أقصي تقدير، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السودانية، للحفاظ على سلامة الطلاب خلال استخراج النتائج وتوفيراً للوقت والمجهود، ونتابع معكم أول بأول أخر الأخبار لنعرضها عليكم في حينه.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم “moe.gov.sd“.

أو الدخول المباشر على “result.sd“.

كتابة رقم الجلوس.

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية 2021

من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021، خلال الساعات القليلة القادمة خاصةً بعد الانتهاء فعلياً من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بلجان التصحيح، وقيام وزارة التربية والتعليم السودانية بتكريم المعلمين المشتركين في التصحيح وإعطائهم 100 ألف جنية.

نتائج الشهادة السودانية 2021

تحتل نتيجة الشهادة السودانية مكانة كبيرة لدي العديد من الطلاب وأولياء الأمور، لأنها هي المؤهلة لدخول المرحلة الجامعية.

وقد تمت الامتحانات وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، الذي أثر على سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه قد تم الأخذ بالاعتبار خلال التصحيح ما عاناه الطلاب خلال هذا العام.

الاستعلام عن النتائج إلكترونياً

توفر وزارة التربية والتعليم السودانية رابط للاستعلام عن النتائج إلكترونياً.

منعاً للتزاحم والتكدس بالمدارس وقت ظهور النتيجة، تنفيذاً للإجراءات الوقائية التي تحافظ على صحة وسلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

على أن يتم عرض تفاصيل النتيجة من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر الوزارة، لإعلان نسبة النجاح وأسماء الأوائل.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية لإعلان النتائج

يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الإلكتروني.

من أهم المواقع والروابط الإلكترونية التي تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي لإعلان النتائج.

حتي يحصل الطلاب وأولياء الأمور على النتيجة دون الحاجة للذهاب للمدارس ومؤسسات التعليم.

حفاظاً على سلامة الجميع من انتشار عدوي فيروس كوفيد 19، وقد بدأت امتحانات الشهادة الثانوية في 19 يونيو 2021، وانطلقت عمليات التصحيح في السابع من شهر أغسطس 2021 واستمرت حتي منتصف شهر سبتمبر الماضي، وعقب ذلك بدأت عمليات الرصد للدرجات والمراجعة النهائية وجاري تجهيز النتيجة الآن.