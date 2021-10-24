تثبيت لعبة GTA V الأصلية التحديث الأخير ومتطلبات تشغيل لعبة Grand theft auto

لعبة GTA V ، والتي حازت علي شهرة واسعة في العالم أجمع وخاصا في الوطن العربي وهي إحدى إصدارات الشركة المصدرة لهذه اللعبة. حيث أن هناك الكثير من الإصدارات والتحديثات المختلفة. منها لعبة جراند ثفت أوتو 5، Grand Theft Auto: San Andreas، جراند ثفت أوتو: فايس سيتى. واكثر من ذلك. ولكن هذه الإصدارات الأكثر شهرة علي الإطلاق في تاريخ هذه اللعبة. حيث أولي إصدارات اللعبة كانت علي الكمبيوتر والتي تعمل بنظام ويندوز فقط وفي أخر سنوات قامت الشركة بتوفير اللعبة وإصدارها علي الجوالات الاندرويد والأيفون وحازت أيضا بشهرة واسعة. نظرا لمتعة لعبها. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية تثبيت لعبة GTA V ومتطلبات تشغيلها بأقل المتطلبات. وذلك من خلال تلك المقالة فتابعوا معي التالي.

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد والايفون

جوجل بلاي تقدم الكثير من الإصدارات المدفوعة. ومن موقعنا هنا ننصح بشراء اللعبة والاستمتاع بها من جوجل بلاي ولا يتم تثبيتها من أي مواقع بطريقة مجانية لأنها مواقع غير أمنة ولا تحمي بيانات المستخدم. ولتثبيت GTA V APK يجب إتباع الخطوات التالية.

فتح حساب جوجل بلاي علي جوالك بعنوان بريدك الإلكتروني.

نضغط علي مستطيل البحث في أعلي صفحة جوجل بلاي.

كتابة أسم إصدار اللعبة الذي تريده ( Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city، Grand Theft Auto: 5 ).

). النقر علي سعر اللعبة حيث أن كل إصدار من لعبة جراند ثفت أوتو لها سعر خاص.

لها سعر خاص. كما يتم أختيار طريقة الدفع المتاحة في دولتك حيث أن هناك طرق كثيرة للدفع الإلكتروني.

كما يجب بعد الدفع النقر علي تثبيت وتأكد من متطلبات تشغيل الإصدارات في الفقرات التالية.

الآن قم بفتح اللعبة وربطها بحسابك في جوجل عن طريق بريدك الإلكتروني أو ربطها بحسابك فيسبوك وأستمتع بلعب لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .

. ولتثبيت اللعبة علي أنظمة أيفون يجب إتباع الخطوات السابقة ولكن بفتح apple store بدلا من جوجل بلاى وتابع باقي الخطوات.

متطلبات لعبة Grand Theft Auto لتشغيلها علي الاندرويد والايفون

إصدار لعبة جراند ثفت أوتو للكمبيوتر تحتاج الكثير من المتطلبات وتصل مساحتها علي الكمبيوتر حتي أكثر من 60 جيجا بايت. وذلك نظرا لجودتها وتصميمها الهائل. ولكن الأمر مختلف في إصدار لعبة GTA V APK لأن الجوالات ليس لديها القدرة الهائلة لتشغيل هذه اللعبة. فأصدرت الشركة إصدار مخصص للجوالات بمتطلبات تناسب الجوالات ويجب علي جوالك عزيزي المستخدم أن يدعم هذه المتطلبات.

مساحة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تتعدي 3 جيجا بايت ويجب علي جوالك أن تتوفر فيه هذه المساحة الداخلية.

تتعدي 3 جيجا بايت ويجب علي جوالك أن تتوفر فيه هذه المساحة الداخلية. معالج قوي ثماني النواة وينصح بمعالج سناب دراجون 865 لإمكانية تشغيل اللعبة لتحصل علي أداء عالي الجودة.

معالج رسوميات لتشغيل لعبة GTA V بأعلي دقة ممكنة.

بأعلي دقة ممكنة. ذاكرة عشوائية 4 جيجا كحد أدني وينصح أن تكون 6 جيجا لضمان تشغيل لعبة جارند ثفت أوتو للاندوريد دون توقف.

نظام أندرويد 11.0.1.

كما يتم تشغيل اللعبة علي جوالات ايفون علي إصدار IOS 14 وذاكرة داخلية 4 جيجا بايت.

متطلبات لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد والايفون

لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد والايفون إصدار فايس سيتي المدفوع من جوجل بلاي. وهو الإصدار الأصغر من إصدار لعبة GTA V سان اندرياس. ولكن نصح بلعب إصدار سان اندرياس نظرا لجودة اللعبة ووضوحها.

يجب توفر مساحة داخلية في الجوال لا تقل عن 2 جيجا بايت.

معالج متوسط رباعي النواة امثل سناب دراجون 720G بالإضافة لمعلج رسومي متوسط.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام لسرعة اللعبة بشكل أفضل.

إصدار أندرويد 9.0.1.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم بالخطوات كيفية تثبيت لعبة GTA V بجميع إصدارتها ( Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city، Grand Theft Auto: 5). كما أستعرضنا متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد والايفون. وننصح بتثبيتها عن طريق جوجل بلاي أو أبل ستور فقط. كما ننصح بعدم لعب الأطفال لأن اللعبة تعتمد علي الإجرام والسرقة حيث يمكن الطفل تعلم سلوكيات غير لائقة. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.