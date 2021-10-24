وزير الداخلية الألمانى: سنعمل على حماية حدودنا مع بولندا

جدة - نرمين السيد - تعهد وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر، اليوم الأحد، بتعيين المزيد من أفراد الشرطة الاتحادية على منطقة الحدود فى حالة الضرورة، وذلك فى ظل وصول موجات الهجرة غير الشرعية إلى البلاد عبر بيلاروس حاليًا.





وفى تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، اليوم الأحد، قال زيهوفر: "عززنا حماية الحدود حاليًا بالفعل بمئات من أفراد الشرطة الاتحادية على الحدود الألمانية-البولندية، وفى حالة الضرورة، فإننى مستعد لمواصلة التعزيز هناك.. وسنرصد عن كثب المنطقة الحدودية والحدود الخضراء مع بولندا".

وأشار الوزير الألمانى إلى أنه يمكن التفكير فى مراقبة الحدود إذا لزم الأمر، موضحًا: "أعلنا الأسبوع الماضى فى بروكسل تمديدًا للضوابط على الحدود الألمانية-النمساوية لمدة 6 أشهر أخرى. وإذا لم يهدأ الوضع على الحدود الألمانية-البولندية، فلابد من التفكير هنا أيضا، فيما إذا كان يجب اتخاذ هذه الخطوة بالاتفاق مع بولندا وولاية براندنبورج (الألمانية)"، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة القادمة".

وقال زيهوفر للصحيفة الألمانية، إنه يجب ألا يكون هناك أية ضوابط حدودية داخل أوروبا إن أمكن، متابعًا: "لكن هذا لا ينجح إلا إذا نجحت حماية الحدود الخارجية".

ولا توجد ضوابط ثابتة على الحدود بين الـ 26 دولة المنتمية لمنطقة الشينجن، ومن بينها بولندا والنمسا وألمانيا، إلا أنه يمكن اللجوء إلى قرارات استثنائية فى حالات الخطر الشديد.