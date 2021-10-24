هُنا رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 “التجنيد الموحد” للرجال والنساء وطريقة التسجيل عبر tajnid.mod.gov.sa

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل الاستعلام عن رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 وذلك من قِبل الآلاف من الرجل والنساء في جميع أرجاء المملكة حيث يرغبون التسجيل على الوظائف الخاصة بوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية 1443، حيث قامت وزارة الدفاع في السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم للقبول الموحد للرجال والنساء في المملكة للقبول في الوظائف العسكرية على رتبة جندي وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الموافق 18 من شهر ربيع الأول لعام 1443، ونقدم لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالشروط اللازمة للتسجيل والرابط الخاص بالتقديم على الوظائف.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

يرغب الآلاف من الأشخاص في جميع انحاء المملكة العربية السعودية في التعرف على رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 وذلك من أجل التسجيل في الوظائف التي أعلنتها وزارة الدفاع السعودية الوظائف الخاصة بالقبول الموحد رتبة جندي، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن توافر عدد من الوظائف العسكرية المتوافرة لعدد كبير من الأشخاص الرجال والنساء في جميع أنحاء المملكة، ويمكنهم التقديم على هذه الوظائف عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

أوًلا: يتم الولوج إلى بوابة القبول الموحد الإلكترونية.

ثانيًا: الضغط على تسجيل أو إنشاء حساب جديد.

ثالثًا: تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابعًا: الضغط على تسجيل الدخول، وكتابة رمز التأكيد المرسل على رقم الهاتف.

خامسًا: الضغط عل حفظ.

شروط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443

كما أعلنت وزارة الدفاع عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين سواء من الرجال أو النساء، ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية (ويتم استثناء من نشأ / نشأت مع الوالد أثناء الخدمة خارج المملكة). يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السلوك السير ولم يتم الحكم عليهما في أي قضية مخلة للشرف أو الأمانة العامة. كما يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها. وألا يكونوا قد تم تعيينهم في أي وظيفة حكومية في المملكة.

ما زالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية صباح يوم الأحد الموافق 24 / 10 / 2021 وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالقبول الموحد للتجنيد في وزارة الدفاع السعودية، وقدمنا لكم الخطوات اللازمة للتقديم وشروط التقديم للرجال والنساء.