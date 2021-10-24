انتخابات ليبيا.. المفوضية تحدد مواعيد الترشح وتعد بالنزاهة

قالت مفوضية الانتخابات الليبية، يوم الأحد، إن باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، سيجري فتحه عند اكتمال الاستعدادات اللوجستية.

وأوضحت المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أن ما هو مخطط له في الوقت الحالي هو فتح باب الترشيح خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وشددت المفوضية على عدم التساهل مع أي محاولة من أجل النيل من سمعتها، مشددة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت إلى أن قوائم الناخبين سيجري نشرها يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، في مسعى إلى إتاحة الفرصة أمام أي طعن محتمل.

وفي سياق ذي صلة، أوضحت المفوضية أن إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا سيجري بشكل متزامن.

وليبيا الغنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 إثر انتفاضة شعبية آزرها عسكرياً حلف شمال الأطلسي.

ويوم الخميس الماضي، عبر وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" بطرابلس، عن موقفهم الداعم لإجراء الانتخابات في البلاد، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مع تجديد رفضهم التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.